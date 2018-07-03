美股盤中─未在意貿易擔憂 能源股上漲 大盤小幅上揚 連二天走高

能源股上漲，支撑美國股市中場小幅走高。美國與主要貿易夥伴緊張升高，投資人並未在意。

台北時間 23:13

道瓊工業平均指數上漲 49.33 點或 0.20% 至 24356.51。

Nasdaq 指數下跌 5.25 點或 0.07% 至 7562.44。

S&P 500 指數上漲 3.81 點或 0.14% 至 2730.52。

紐約原油價格突破每桶 75 美元，為自 2014 年 11 月以來首度突破該關卡，支撑了能源股上漲。

週一，儘管美國與主要貿易夥伴的爭議持續，美國股市仍小幅收高。

川普政府將於週五正式對約 340 億美元中國商品提高關稅，預期北京亦將以牙還牙，進行報復。

分析師說，貿易協商情況轉差，股市的漲勢因而受限。

川普政府對歐盟，加拿大與墨西哥亦採取了保護主義立場，這些國家對美國商品因而亦課徵關稅。

週五，美國將公布 6 月就業報告，為投資人所重視。分析師預估 6 月新增就業為 20 萬人。

分析師說，儘管全面貿易戰的風險上升，但美國股市依舊展現出了人性本能。美國經濟表現良好，儘管美國與主要貿易夥伴之間的緊張升高，但股市表現依舊良好。

週三為美國國慶假日，金融市場休市。今日美國股市定於台北時間凌晨 01:00 收市。