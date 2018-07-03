南亞科6月營收再登峰 連3月刷新單月新高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (3) 日公布 6 月自結營收 85.86 億元，再創新高，年增率 104.74%；這也是南亞科連續 3 個月創下單月營收新高紀錄。今年上半年累計營收為 433.9 億元，年增 74.56%。

受惠 DRAM 產品平均售價上漲，位元出貨量增加，南亞科連續 4 個月營收創下單月營收新高紀錄；今年第 2 季營收 245.93 億元，年增 94.7%。

南亞科指出，上半年 20 奈米產出占比超過 6 成，預期產量將逐月增加至第 3 季，價格也可望微幅走升。

南亞科認為，今年第 3 季適逢記憶體產業旺季，營運看俏，第 4 季前半季營運表現穩定，不過，該季季末營運可能受到新產能開出影響而產生變化。

集邦科技日前預估，DRAM 第 3 季進入產業旺季需求，雖然上游廠商供給位元數增加，但買方積極增加庫存，預期平均單價仍可能微幅走揚，第 4 季隨著產出量持續增加，預期價格可能與第 3 季持平。

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