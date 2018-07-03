法人觀點 政府基金護盤台股抗跌 兩族群成資金避風港

台股今 (3) 日開高後引發賣壓出籠，終場下跌 62 點回測年線 10719 點支撐，法人表示，觀察亞洲股市，台股在政府基金護盤以及美中貿易影響層面較小下，表現相對抗跌，展望後市，若美中貿易戰持續擴大，看好台塑集團股、內需消費類股等，與貿易戰關聯性較小的族群，可望成為避風港。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，本周五 (7/6) 是美中互徵 25% 進口關稅的實施日，台股相對於其他亞股抗跌，但仍無法置身事外，今日台股上漲 95 點後拉回收跌，最主要的原因在於被動元件股氣勢旺，價量都是今年的主軸，而昨日華新科等個股也發布利多消息，在消息面影響下，被動元件多檔個股盤中股價再創新高。

因此，今日大盤在被動元件氣勢如虹帶動下，早盤一度大漲 95 點，但盤中不敵亞洲股市賣壓，翻黑跌 62.22 點，報 10715.72 點作收，成交量為 1707 億元，而三大法人全數賣超，合計賣超 103.5 億元，自營商賣超 18.8 億元，投信賣超 2.41 億元，外資及陸資賣超 82.29 億元。

蔡明彰表示，展望後市，台股仍相對抗跌，主要有兩個原因，包括第一美中貿易戰互徵關稅，台灣出口最重要的為半導體和蘋果供應鏈，觀察目前課徵關稅清單中，尚未影響到這兩部分，估計影響有限，但仍須留意貿易戰擴大的變數；第二則是政府基金護盤，今日公股行庫就進場護盤，由昨日的賣超轉為買超。

至於投資布局上，蔡明彰建議，可留意台塑集團股、內需消費類股如統一超等。其中台塑化明日將除息，且近期台化股價也創新高，扣除強勢的被動元件股，以權值股來看，目前有能力創天價的就屬台塑集團；此外，內需消費類股與美中貿易關聯性較低，當中具高殖利率且展望佳的標的，均可望成為貿易戰下的資金避風港。

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