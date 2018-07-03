〈下半年投資展望〉台股指數Q3上檔空間有限 內資主導盤勢 聚焦5大題材

台股震盪整理，施羅德投信投資長陳朝燈今 (3) 日表示，在美元短期維持強勢和貿易戰影響下，資金回流美國，台股恐面臨壓力，估第 3 季上檔空間有限，而現階段內資對台股影響力擴大，應持續關注內資動向和個股表現，布局上看好半導體、蘋概股、電商等 5 大創新題材。

陳朝燈表示，下半年政經事件仍將使市場呈高度波動，投資上建議在修正期間來掌握契機，並以五大創新主軸作為台股布局，中包括第一大數據驅動的半導體與通訊需求；第二蘋果供應鏈、汽車電子類股；第三平台效應中的 5G 技術帶動的新需求廠商；第四油價上漲有利的塑化類股；第五電商類股等。

陳朝燈指出，即便外資賣壓連連，但台股表現仍相對抗跌，其中主要是因內資對大盤的影響力正在擴大，包括壽險資金和退休基金投入持續增加，建議可多加留意內資動向。

此外，接下來台股將以個股表現為主，上半年的強勢股可能放緩，投資人在指數拉回時可逢低布局基本面佳、價值低估的標的，而時序也進入電子產業備貨旺季，預計整體科技業營收動能將逐漸向上。

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