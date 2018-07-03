台股萬點有點高 還能參加除權息？

美股自 2 月初急跌後陷入整理格局，至今仍未有明確趨勢出現，在此同時，台股已經逼近前波高點，但這次的領頭羊不再是台積電等科技龍頭，而是金融傳產權值股及部分中小型電子股。

究竟台股萬點還能持續多久？第 3 季除權息旺季即將來臨，投資人適合參加除權息嗎？高殖利率股應該怎麼選，才會有較高的填權息機會？

「近期外資在台股的賣超已經淡化，且內資的熱度不減。」元大投顧總經理陳豊丰認為，整體來看，指數要大跌不易，預期維持區間整理走勢的機會較大，資金將聚焦低基期且有殖利率保護的標的，以及其他包括漲價題材、暑假概念、蘋果概念、金融、塑化等族群。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也表示，外資動向持續轉正，6 月以來買超金額逾 240 億元，短期籌碼面朝向正面。下半年逐步進入台股產業旺季，再加上配息題材，有機會吸引外資持續轉進台股。

價值股營運穩健

股價波動度較低

想獲得相對平穩報酬的穩健型投資人，必須挑選可以中長線投資的價值型好股來存股，通常會鎖定長期營運、獲利及股價表現都相對穩定的公司。一般來說，一家公司過去 5～10 年營運可以維持平穩（每年獲利波動在 2 成以內較佳），甚至維持小幅度穩健成長，即可視為值得長線投資的優質存股標的。

進一步分析，一家公司過去 10 年中，在最差的 2、3 年如果仍能維持相對穩定的獲利與配息，就代表營運穩定度高，長線可以提供投資人穩健報酬的機率，也會比一般股票來得高。

舉例來說，近年來投資人存股的熱門標的，甚至被網友戲稱為「存股神主牌」的中華電（2412），由於營運、股價波動度低，一向被市場視為防禦型標的。觀察其 2007～2009 年的配息分別為 4.26 元、3.83 元、4.06 元，即便期間一度遭遇全球金融海嘯襲擊，仍維持一定水準的獲利，以及相對穩健的現金股利。

選擇長期獲利、配息皆穩健的股票，還有一個好處是，這類公司的股價波動低，但長期報酬未必也低。此外，即便是運氣不佳，在股市高檔時買進這類股票，通常也不會讓投資人套牢的幅度太深、時間太久。

舉例來說，2015 年 4 月下旬台股一度攻上萬點，之後大盤一路重挫至當年 8 月的 7,203 點，從 4 月的萬點高點至 8 月的最低點，跌幅高達 28%，同期間中華電從波段高點 99.7 元緩步下跌，最低只修正至 93.1 元，修正幅度只有個位數。

長期穩定配息

存股族首選

再從投資人最關心的報酬率來進一步檢視，3 年前台股萬點時，中華電股價約在 98 元，以近期股價約 110 元來看，累計報酬率約 12%，似乎不是太高。不過，如果還原息值來看，近 3 年中華電每年每股分別配發 5.49 元、4.94 元、4.8 元的現金股利，總計配息已經超過 15 元，假設每年股息再投資買進中華電，設算 3 年下來的總報酬率（資本利得加股息再投資報酬）達 28% 左右，表現還小贏大盤。

存股達人楊禮軒認為，定存股標的以獲利、配息穩健的公司為首選，股價波動較低，還能穩健收息。如果有少部分資金想要嘗試景氣循環股，建議選在低基期、沒人關注時進場。此外，大股東如果有退撫、勞保等政府基金，或是國外退休基金名列其中，代表這類公司雖然也受景氣波動影響，但是這些操作保守的基金願意長期持有，代表長線仍可提供不錯的收益。

以下本刊篩選出近 5 年平均股息殖利率逾 4%，且近 5 年每年股息都在 2 元以上的優質存股標的，提供讀者參考，並精選其中 6 檔個股為讀者詳細介紹。

來源：《Money 錢》 2018 年 7 月

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