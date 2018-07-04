黃斑部病變3大症狀要當心！2食物抗氧化防黃斑病變

文／早安健康編輯部

老年性黃斑部病變好發於 50 歲以上的男性，年紀越大患病機率越高。不過近年來也有二、三十歲年輕人產生黃斑部病變，今年四月也有一則報導，新竹一名卅八歲的林姓孕婦，因為清明連假天天追劇、每天睡前關著燈仍看手機一到兩小時，結果突然視力模糊，一周都未改善，經過眼科醫師診斷，發現罹患了黃斑部病變。

黃斑部出現病變，就會出現中心視野的異常，如視線變暗、物品或線條扭曲、辨識顏色的能力變弱，如藍、黃、紅、綠等顏色變得薄弱。

視野中心模糊：

視野中心灰灰暗暗的，與人說話時可能看不清楚對方的臉。

看到的東西扭曲變形：

原本應該筆直的物體，呈現扭曲、不自然的形狀。

黃斑部病變最關鍵的危險因素就是老化，除了高齡化社會來臨之外，現代人飲食歐美化、吸菸以及不當用眼等等習慣，讓歐美失明主因的黃斑部病變患者，在亞洲人數也逐漸增加。透過調整飲食，積極攝取擁有抗氧化作用的營養成分，可透過飲食預防老化，預防黃斑部病變的惡化。

1. 維生素 E

堅果類：每盎司（約 23 顆）杏仁含有超過 7 毫克的維生素 E，超過成年人每日所需一半。另外，榛子、葵花子、花生醬也都是維生素 E 豐富的堅果類來源。

蔬菜類：每一杯煮熟的菠菜含有 4 毫克維生素 E，也可以多吃抗氧化物豐富的花椰菜、番茄。

2. 鋅

鋅可以去除體內的活性氧，老年性黃斑部病變患者血液中的鋅含量通常都低於平均值。牡蠣含有大量的鋅，此外牛肉（特別是牛肩里肌）、豬肝、南瓜等食材中都含有鋅。



來源：《早安健康》 2018 年 7 月

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