三大法人賣超103.5億 外資全力偏空看 台指期多單不到3萬口

台股今 (3) 日電金走弱，拖累大盤指數翻黑失守年線，終場下跌 62.22 點，收在 10715.12 點。三大法人全數站在賣方，外資賣超 82.29 億元，投信賣超 2.42 億元，自營商賣超 18.8 億元，總計賣超 103.5 億元；期貨部分，外資多單減碼 3277 口，多單未平倉口數降到 28917 口，持續減碼對台股偏空看待；個股部分，外資連 2 日出脫權值股鴻海，中信金則遭外資大賣 3 萬多張。

台股今日開高走低，雖然台積電守住紅盤，不過權值股如大立光、鴻海，以及近日強勢的被動元件族群盤中皆翻黑，終場失守年線，下跌 62.22 點，收在 10715.12 點。台指期部分外資今日減碼多單 3277 口，投信加碼空單 166 口，空單未平倉口數達 25284 口，自營商減碼多單 899 口，空單未平倉口數為 2080 口。

電子三雄中鴻海與大立光今日持續遭到外資調節，大立光連兩日被外資賣超，台積電外資重回買方，金融股走勢疲軟，中信金、新光金今日外資賣超張數更破萬。

近來漲勢強勁的被動元件族群，國巨、奇力新及華新科今日股價開高走低終場收黑，外資態度不同調，國巨外資連續 6 日買超，但奇力新與華新科，外資連 3 日買超後今日轉為賣超。

外資今日賣超中信金最多，賣超 30290 張，也是連續 2 日賣超，第 2 名為新光金，賣超 11302 張，第 3 名華航，賣超 10560 張，第 4 名華邦電，賣超 10381 張，第 5 名友達，賣超 8361 張，第 6 到 10 名分別是鴻海，賣超 7885 張；國泰金，賣超 7648 張；元大金，賣超 7545 張；富邦 VIX，賣超 7030 張；台新金，賣超 6095 張。

外資今日買超第 1 名為聯電 9964 張，第 2 名 FH 彭博高收益債 6900 張，第 3 名遠東新 4924 張，第 4 名元大滬深 300 正 2 3976 張，第 5 名中鴻 3372 張，第 6 名中華電，買超 3185 張，第 7 名元富證，買超 3077 張，第 8 名智邦，買超 2775 張，第 9 名台泥，買超 2711 張，第 10 名義隆電，買超 1711 張。

投信今日賣超第 1 名為 FH 彭博高收益債，賣超 6900 張，第 2 名台泥，賣超 5840 張，第 3 名富邦上証正 2，賣超 1418 張，第 4 名合晶，賣超 1363 張，第 5 名中環，賣超 1049 張；投信買超第 1 名為強茂 2198 張，第 2 名台半 1826 張，第 3 名嘉聯益 1620 張。

自營商今日賣超第 1 名為富邦上証正 2，賣超 7440 張，第 2 名為元大滬深 300 正 2，賣超 7254 張，第 3 名為新光金 3218 張，第 4 名為旺宏 2861 張，第 5 名為富邦 VIX 2710 張；買超第 1 名嘉聯益 1233 張，第 2 名華通，買超 838 張。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，台股今日跌破年線，明日如果無力突破，指數恐將面臨壓力；被動元件族群今日多走跌，投資人信心恐已動搖，後續要觀察 6 月營收公布後的表現。

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