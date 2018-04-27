財報利多激勵 康普股價強漲衝高

PTA 氧化觸媒大廠康普 (4739-TW) 第 1 季財報表現亮眼，營收、純益與 EPS 均寫下新猷，帶動今 (27) 日股價衝高，盤中大漲近 4%，一度站回 5 日線。

康普去年新增月產能 2000 噸的第 3 條硫酸鎳產線，展望今年，康普表示，盼該產線稼動率能從去年的 5 成，提升至 7 至 8 成，預估今年硫酸鎳出貨量可望攀升至 2 萬噸。

看好電動車市場前景，康普認為，2019 年前電池材料都將處於缺貨狀態，且未來應不會出現太多削價競爭問題。

康普第 1 季合併營收 16.11 億元，季增 21.65%，年增 27.33%，毛利率 13.85%，季減 2.45 個百分點，年減 0.76 個百分點，營益率 10.53%，季減 1.78 個百分點，年增 0.29 個百分點；稅後純益 1.54 億元，季增 27.45%，年增 65.48%，每股稅後純益 1.7 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：康普元富 77 購 01(071677-TW)、康普凱基 77 購 02(071689-TW)、康普國泰 77 購 01(071649-TW) 等。

康普相關權證。資料來源：鉅亨網整理