關稅對峙逐漸成真 分析師：注意下半年企業決策及信心指標

隨著美國對中國加徵關稅的威脅逐漸成為事實，一位經驗豐富的市場觀察人士表示，這很快就會開始影響下半年企業決策，並真正打壓股市。

Russell Investments 高級投資組合經理 Doug Gordon 上表示，「把它放在一個未知的背景下，它可能對信心產生影響，無論是 CEO 信心或者是消費者信心。當 CEO 決定不再增加資本支出或決定不再因為貿易的不確定性而額外增聘新職位時，問題就來了。」

6 月消費者信心意外下跌，對目前經濟情況看法持平，但消費者對未來的樂觀情緒有所下降。消費者支出約占美國 GDP 組成結構的 70%，因此市場情緒是未來成長的重要領先指標。

聖路易斯 Fed 主席 James Bullard 表示對貿易糾紛「聽到了全面的焦慮」 （圖: AFP）

少數 Fed 分行主席已經對貿易不確定性提出警告。聖路易斯 Fed 主席 James Bullard 上週四表示，有關貿易糾紛他「聽到了市場全面的焦慮」；而亞特蘭大 Fed 主席 Raphael Bostic 在 6 月稍早時候表示，樂觀情緒已逐漸被「對貿易政策和關稅的擔憂」所取代。

但針對關稅的所有潛在後果，Gordon 並不認為爭端將升級為全面的貿易戰。他說，雖然美國擁有經濟實力，但其他國家卻擁有秘密武器。

他說，「美國正在舉行期中選舉，甚至已開始準備 2020 年的總統選舉，這可能會對川普政府造成壓力，迫使他們在是否可能在貿易爭端中退讓上更具有彈性。」