華盛頓第一說客也「倒戈了」 美國最大企業團體公開反對川普關稅計劃

據路透報導，美國商會 (United States Chamber of Commerce) 周一展開一項反對川普貿易關稅政策的宣傳活動，稱川普的做法可能會引發全球貿易戰，將加重美國消費者的負擔。

美商會是一個代表企業的美國遊說團體。擁有 300 萬會員，美商會是美國最大的企業團體，通常支持共和黨候選人。該機構曾對川普政府的稅改措施讚賞有加。

在給路透的一份聲明中，美商會主席湯姆 · 多諾霍 (Tom Donohue) 表示，川普政府將破壞其努力實現的經濟成果，「我們應該尋求自由和公平的貿易，但不是通過當前的方式來實現。」

美商會根據逐州分析的結果指出，美國與其他國家之間的貿易摩擦可能的導致德克薩斯州價值 39 億美元的出口產品、南卡羅來納州 30 億美元的出口產品、，田納西州 14 億美元的出口產品受到報復性關稅打擊。

自今年 3 月川普政府以國家安全為由宣布將對鋼鐵進口加征 25% 的關稅，對鋁進口加征 10% 的關稅以來，美國關稅措施已經在全球範圍內招致報復性措施。

加拿大外交部長當地時間 6 月 29 日宣布，加拿大計劃從 7 月 1 日起對美國商品徵收價值約 126 億美元的報復性關稅。

歐盟也已經對美國約 32 億美元的商品，進行了報復性關稅的反制措施，其中包括摩托車、波本威士忌、牛仔褲、橙汁以及各類鋼鐵產品。美國摩托車製造商哈雷已經被迫向歐洲轉移生產，躲避歐盟對美方的關稅報復。

高盛國際資產管理 CEO Sheila Patel 近日表示，此前曾停留在口頭上的貿易摩擦正轉化為實際行動，各大經濟體正對美國的單邊行動做出回擊，這種「針鋒相對」讓人們更加緊張。