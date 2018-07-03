貿易戰將讓全球經濟付出多少代價？小摩提3種可能情境

2018 年下半年，全球籠罩在貿易戰一觸即發的緊張局勢中。摩根大通 (J.P. Morgan) 在上週最新的報告中強調，一旦全球貿易戰開打，由於貿易量減少、供應鏈受破壞，加上信心喪失，將衝擊全球經濟成長。在最糟的情境下，可能在未來 1-2 年導致全球經濟成長至少下滑 1.4 個百分點。

摩根大通列出 3 種情境，來量化對全球貿易的可能衝擊。

第一種情境，假設美國對所有進口國關稅上調 10 個百分點，其他國家不跟進報復；第二種情境，美國同樣上調，其他各國針對美國商品加課 10% 關稅報復；第三種情況，全球都上調關稅 10%，這種情況可定義為全面貿易戰。

摩根大通提 3 種情境對全球 GDP 的傷害（圖表取自 CNBC）

摩根大通跨資產策略主管 John Normand 在報告中指出，政策不確定性會削弱消費者和企業的信心，進而降低家庭和企業支出，目前已有這樣的跡象。

Normand 認為，川普看來正陷入第二種情境。即使這不是最糟的情況，但全球經濟成長可能因此放緩近 4%。

美國製造業成本恐提高

高盛也提出類似的警告。高盛指出，2018 年對投資人來說是艱難的，因為他們正努力應對關稅及潛在利率上揚，可能造成的衝擊。IHS Markit 最新調查結果發現，關稅提高了美國製造業的成本，並加劇了歐元區成員國經濟成長放緩。

但川普仍持續威脅著全球，繼續向各國領導人施加壓力。上週日他特別點名歐盟，表示歐盟和中國一樣糟糕，只是規模較小。歐盟則警告，如果川普堅持加課汽車關稅，恐帶來全球對美國產品高達近 3000 億美元的關稅報復。

川普還進一步將矛頭指向 WTO，強調美國的行動源於長期「被欺負」，各國必須與美國達成「公平互惠」的協議，才會取消新關稅。

美股市值已受衝擊

但這種「川普經濟學 (Trumponomics)」也讓摩根大通憂心。這家投銀的量化部門主管 Marko Kolanovic 今年 6 月警告，川普嚴苛的貿易策略，已導致美股市值蒸發逾 1 兆美元。

Kolanovic 估計，自今年 3 月以來，與貿易相關的新聞對美國股市的影響為 - 4.5%。轉化為美國公司市值，相當於蒸發了 1.25 兆美元，也接近川普刺激措施總價值的近 3 分之 2。

他認為，包含威脅及虛張聲勢的談判策略，可能會在兩方談判中獲得成功，但更有可能在全球貿易的複雜體系中自討苦吃。相反地，如果逆轉當前策略，而財政刺激的積極影響依然存在，則有望帶給市場近 4% 的股價反彈。