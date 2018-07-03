川普：如果WTO不公平對待美國 將採取行動

美國總統川普週一 (2 日) 表示，目前美國沒有退出 WTO(世界貿易組織) 的計畫，但是也提出警告，如果美國得不到 WTO 公平對待，「我們就會採取行動」。

川普在與荷蘭首相呂特 (Mark Rutte) 會晤時，發表相關談話。他說：「WTO 對待美國非常糟糕，我希望他們改變做法。」川普說，WTO 多年以來對待美國都非常糟糕，因此美國才這麼處於劣勢。

新聞網站 Axios 上週報導，川普很想退出 WTO，隨即財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 迅速出面否認。Axios 週日再引述知情人士說法，指白宮已經制定草案，將允許白宮有權任意提高關稅，並與特定國家談判特殊關稅稅率。這兩點都違背了 WTO 規則。

商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 在週一川普談話前表示，目前討論美國退出 WTO 一事為時過早。

羅斯說，WTO 的確需要一些改革，美國的確有必要再與其溝通，更新與同步一些行動，也會見到他們的發展方向，但如果只是簡單地退出，則為時過早。

據《路透》報導，接近川普人士上週表示，他私下表達過退出 WTO 的想法，但並非認真的提案。

白宮發言人 Sarah Sanders 稍後表示，川普的重點是在解決全球貿易中的問題，不是脫離這個體系，「目前，他希望看到這個體系的問題能獲解決，這是他現在重點在做的事」。

受到貿易戰升溫的壓力，近幾週來美股也是呈現較大壓力，尤其又以跨國集團組成為主的道瓊指數，跌幅最為顯著，道瓊指數近 2 週跌幅已逾 3%，週一 (2 日) 則是小幅反彈 0.15% 以 24307.18 點作收。