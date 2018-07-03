無懼美元強勢 美銀美林仍看好金價年底均價1400美元

在強勢美元的打壓下，黃金價格過去 1 個月疲軟不振，今年 6 月寫下 2016 年 11 月以來最大的單月跌幅。不過美銀美林不改近期看漲的觀點，重申第 4 季黃金交易均價預測仍為每盎司 1400 美元。同時，白銀第 4 季均價預計為每盎司 17.50 美元。

在週一 (2 日) 發布的報告中，美銀美林指出，由於地緣政治緊張局勢的加劇、全球貿易戰爭的升級以及不斷上升的通膨壓力，貴金屬價格依然看漲。

報告指出，當前的商業週期正走向成熟，圍繞貿易的不確定性，現階段並未影響價格。與此同時，通膨一直在上升，綜合這些因素，最終會讓買家重回黃金市場。

但在美銀看多的這個時間點，無疑美元的強勢更受市場矚目，讓黃金白銀價格均走低，黃金落至近 1 年低點，白銀來到 7 個月的低點。8 月黃金期貨週一收每盎司 1241.70 美元，單日下跌 1%；9 月份白銀期貨結算價為每盎司 15.835 美元，跌幅更達近 2%。

美元指數則來到近 1 年高點，週一衝上 95.16。

紐約黃金

美銀美林在看好貴金屬價格之際，也認為美元還會上揚。主要是美國推高利率，將推動美元在今年剩餘時間繼續升值。

美銀美林分析師認為，美元指數仍低於中期公允價值 8%-9% 左右，而財政刺激也讓美國經濟成長高於全球其他地區。市場仍未消化美國升息的利率預期，都為美元升值提供潛力。

而上週五發布的 CFTC 報告顯示，黃金投機的淨多頭部位接近最近 10 年低點，過去在此水準時，曾預示金價大漲。

由 CFTC 報告，投機者連續第二周大幅增持黃金空頭部位，多頭部位僅略微增加。至 6 月 26 日為止當週，黃金投機多頭部位增加 1253 口，空頭部位增加 20581 口。報告統計當周金價下跌 1.24%。