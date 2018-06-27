根本停不下來：黃金接連破位 跌至年內新低

受美元走強、股市反彈和國際緊張局勢明顯緩解的影響，黃金價格已跌至今年以來的最低水平。

現貨黃金經歷了 5 月至 6 月的橫盤後，於 6 月中旬開始黃金接連破位，持續下跌。目前金價為每盎司 1255.29 美元，盤中一度跌至 1253.49 美元，為去年 12 月 18 日以來的最低水平，創半年來新低。

美元指數自 2 月中旬以來上漲 7.6%，而這幾個月黃金走勢也異常艱難，自 4 月 11 日以來，金價下跌了 7.8%，很大程度上反映了同期的美元強勢。

聯準會主席鮑威爾上周表示，在經濟強勁的情況下，聯準會應繼續逐步升息，以平衡就業和通膨目標。在升息通道上走得更為堅決，使得上升的美國利率將進一步支撐美元的前景。

自從 6 月初，川普對鋼鋁進口徵收關稅的政策正式實施後，最近兩周歐盟、中國、印度、加拿大、墨西哥等國也紛紛制定措施，回擊川普的貿易保護主義行為。

然而，全球貿易緊張局勢加劇，並未使市場出現明顯的避險情緒，黃金也並未受到支撐。

Think Markets 首席市場分析師 Naeem Aslam 對路透社表示，貿易緊張並沒有幫助黃金，反而是下行的趨勢更加明顯了。

麥格理大宗商品策略師 Matthew Turner 對上述媒體說道，美元一直走強，這是金價下跌的主要原因。但黃金似乎並沒有從動盪中獲益，未來是否會對貿易不確定性表現出更好的反應，是應該關注的問題。「我認為應該有所反應，但需要強勢美元出現反轉，或者對美元不會繼續上漲抱有某種信心。」

不過，也有一些市場人士對金價後市持較樂觀態度。

渣打貴金屬分析師 Suki Cooper 在接受彭博採訪時表示，在疲弱的第第二季後，預計金價將反彈，並在年底前測試五年高點。Cooper 表示，第二季通常是實物需求季節性疲弱的時期，此外，許多宏觀指標走強，這也成為金市走軟的背景。Cooper 指出，一旦金價跌破 1250 美元 / 盎司，投資者將逢低買入。

道明證券在周二發布的報告中表示，儘管全球貿易緊張局勢加劇了股市的上漲，黃金近期表現不佳，但黃金「在貿易焦慮增加時可能會更好」。