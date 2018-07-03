貴金屬盤後─美元上漲 黃金收低12.80美元 創2018年收盤低點

黃金期貨週一大幅收低。新一季交易開始，美元上漲，為黃金帶來壓力。

在全球貿易擔憂的壓力下，白金期貨創 2008 年底以來最低收盤水準，銅價亦創 9 月以來最低收盤水準。

紐約 8 月黃金下跌 12.80 美元，或 1%，收於每盎司 1241.70 美元，創 12 月 21 日以來，交易最熱絡合約最低收盤水準。

黃金價格上週下跌 1.3%，6 月下跌 3.8%，第二季大跌 5.5%，2018 年以來下跌逾 4%。

分析師說，美元上漲為黃金帶來壓力。部份黃金多頭退場亦可能加速了黃金疲弱走勢。但短期內，若黃金出現一波大幅走勢，並不意外，可能每盎司上漲達 50 美元。

美元指數上漲 0.5% 至 95.075，今年以來上漲了逾 3%。升息預期促使美元走高，為黃金回檔的主要因素。

儘管全球經濟成長具有不確定性，且貿易緊張升高，對黃金理應屬支撑，但黃金却依舊下跌，並壓低了工業金屬價格。

川普總統週日說，他認為他的全球汽車關稅威脅，是迫使貿易夥伴讓步的最重要武器。

該談話使得白金飽受壓力。10 月白金下跌 5.2% 至每盎司 813.40 美元，創 2008 年 12 月以來，交易最熱絡合約最低收盤水準。川普的政策可能壓低汽車業進展，白金為用於汽車觸媒轉化器的主要金屬。

大型車廠持續宣布新型電動車上市，亦為白金利空。

9 月銅下跌 0.7% 至每磅 2.944 美元，創 2017 年 9 月底以來，交易最熱絡合約最低收盤水準。

自 6 月 7 日以來，廣用於建築用品的銅，價格大跌 10%。擔憂貿易戰拖累經濟，銅價因而下挫。

9 月白銀下跌 2.2% 至每盎司 15.835 美元，創 12 月以來最低收盤水準。9 月鈀金下跌 1.7% 至每盎司 934.40 美元。