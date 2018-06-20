市場動盪黃金為何不漲？分析師：受美元升值打壓

中美貿易緊張局勢加劇，全球股市下挫，理論上正是避險商品獲得追捧的時候，不過週二 (19 日) 黃金卻持續跌價，黃金期貨收在接近 1 年低點，主因在於美元的強勢。

8 月黃金期貨週二收每盎 1278.60 美元，下挫 0.1%，僅僅比上週五的收盤創下的 12 個月低點 1278.50 美元，高出了 0.1 美元。

美元目前維持在 2018 年的高點附近，美元指數週二上揚 0.3%，到 95.06。分析師認為，正是由於美元升值，壓抑了本該成為避險標的物黃金的價格。

FXTM 分析師 Lukman Otunuga 指出，儘管貿易緊張加劇，造成金融市場動盪，投資人惶惶不安，但金價已陷入深淵。

Otunuga 認為，金價下跌背後的驅動因素仍然是美元升值，在投資人對美國經濟看好，而利率預計上升之下，美元將獲得充分支持，而黃金將因此遭到「懲罰」。

紐約黃金

若由技術圖表來看，Otunuga 表示，目前黃金的支撐價格在每盎司 1275 美元附近，如果跌破支撐，下看 1250-1226 美元區間，這是 2017 年 12 月的低點。金價上升的阻力則在 1282 美元，然後是 1285 美元。

黃金 ETF 投資人選擇賣出

美國在上週五宣布了對中國進口商品 500 億美元課稅清單，在中國提出反制後，川普週一又宣布可能再對 2000 億美元商品徵稅。中國商務部強力反擊，表示如果美方失去理性，將「不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制」。

德國商業銀行商品分析師 Carsten Fritsch 指出，在當前的市場環境下，由於高度的不確定性，黃金不該被需求，由交易量看，如今已接近 2017 年末以來新低。

Fritsch 表示，黃金 ETF 投資人在週一放棄了一些資產。黃金 ETF 週一見到 4.5 噸的流出量，可能是因為投資人賣出黃金，以彌補其他資產類別的虧損。

不過也有分析師相信，貿易緊張局勢仍將提升避險情緒及金價。Capital Economics 經濟學家 Simona Gambarini 認為，貿易保護主義升溫，將迫使投資人放棄風險資產，轉向安全避風港，而對黃金的興趣增加。但他也承認，美元走強可能對金價構成阻力，至少部分抵消原先需求增加的積極影響。