數位帳戶搶客比利率也比行銷 台新Richart出奇招

數位帳戶銀行愈來愈夯，各數位銀行除了最基本的優利存款，多半跟網路電商異業合作購物優惠。不過，看好台灣電玩產業商機龐大，玩家人數超過 1300 萬人次，已逾全臺人口半數，台新金 (2887-TW) 旗下台新 Richart 數位銀行行銷大出奇招，攜手遊戲廠商智冠，只要在台新 Richart 數位銀行開戶，就可獲得限定虛擬寶物裡包，大搶暑假商機。

兆豐金董事長張兆順曾直言，現在的年輕人不上銀行、不訂報紙，傳統銀行必須及早轉型因應，因為既有的傳統銀行客戶，未來恐怕出現斷層，透過異業結盟預期吸引更多年輕族群上門。

除了傳統銀行積極求創新轉型，就連數位帳戶銀行也不敢鬆懈，優利存款是基本配備，例如，王道銀行的 O-Bank，只要新台幣 100 元起就能在 App 進行外幣交易，還享匯差 8 折。此外，平時投資美金或時常往返美國的朋友，也能利用王道銀行高達 2% 的美元活存年息，且 1 美元就起息，比一般銀行美元活存利率高 8 倍，小額換匯、美元投資都方便。

華南銀行的外幣 SnY 帳戶即日起至 2018 年 12 月 31 日止，存款幣別為「美金、澳幣、人民幣」享有優惠利率，利率最高 1.65%，讓客戶享有定存的利率，又能隨時動用資金，為存戶提供理財新契機。

而與網路電商異業合作的也是「進階標配款」，例如，台新 GOGO 信用卡綁定 Richart 數位帳戶扣款，指定通路就享 3.5% 回饋，每月回饋現金上限 500 元；國泰 KOKO COMBO icash 雖然刷卡一般消費只有 0.3% 現金回饋，但搭配指定網購平台或綁定 LINE PAY、街口支付就能輕鬆提高到 5% 回饋，每月回饋現金上限 300 元。

除了上述常見優惠搶客以外，目前數位帳戶銀行中，以市占率超過 6 成遙遙領先的台新 Richart 數位銀行更使出奇招，該行表示，依據資誠聯合會計師事務所公布的《2018 全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》顯示，2017 年臺灣電玩產業總營收達 20 億美元，全球排名第 10，玩家人數超過 1300 萬人次，已逾全臺人口半數，足見電玩遊戲在臺灣受歡迎的程度，台新 Richart 數位銀行也看到此商機龐大。

而各項電玩遊戲中，在韓國擁有高人氣的手遊《FINAL BLADE：英雄不滅》台港澳三地就有超過 50 萬次的下載量，且網路討論度熱烈，因此，台新 Richart 數位銀行特地與遊戲廠商智冠合作，針對《FINAL BLADE：英雄不滅》共同推出行銷活動。

台新 Richart 數位銀行表示，玩家於活動期間成功至台新 Richart 數位銀行開戶，並登入 APP 者，即可獲得限定虛擬寶物禮包，玩家若再透過 @GoGo 卡或 Richart 金融卡儲值，還有機會獲得加碼虛擬寶物禮包。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，2017 年 Richart 全新版本上線時，就曾把過去用在遊戲開發的「封測」，首次應用在金融業，在 APP 上線前找來 30 名客戶測試並分享建議，成為銀行界首例，也引起民眾廣大迴響。

包國儀進一步提到，現在很多遊戲族或學生族都是網路重度使用者，而 Richart 是可以全線上處理金融業務的數位銀行，不管是透過 @GoGo 卡或 Richart 金融卡線上購買遊戲點數，消費回饋直接匯入帳戶，只要一個 APP 就可以管理所有消費，正好可以符合遊戲族或學生族喜歡的簡單使用模式。

包國儀說，透過 Richart APP 轉帳不需要再輸入落落長的帳戶號碼，只要受款方的手機號碼或 email 即可輕鬆完成轉帳，更能符合年輕人追求快速、方便特性。針對學生族群，Richart 也推出悠遊金融卡，只要符合條件，每月自動加值享有 10% 加值金回饋，還可再享悠遊金融卡推出的加油日、超商日等優惠回饋。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/