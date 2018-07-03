台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月3日

被動元件龍頭國巨昨（2）日公布 5 月自結稅後純益 35 億元，改寫單月獲利新猷，每股純益 9.95 元，符合市場預期。隨著被動元件缺貨漲價風潮延續，法人看好 6 月營收可望挑戰 80 億元，創新高，獲利也可持續揚升。
歐盟已向美國商務部提出書面警告，表示若美國對進口汽車課徵 20% 到 25% 的懲罰性關稅，美國可能遭到總金額達 3,000 億美元的全球性報復。這是歐盟首度對美國發出明確警告，全球貿易緊張情勢升高也拖累全球股市 2 日盤中挫跌，美股早盤跌逾百點，美元強升 0.7%。
延宕已久的味全三重廠土地昨（2）日終於出售！由茂德機構斥資 59.14 億元，取得持有味全三重土地的頂率開發公司 100％股權，以及三重廠周邊三筆零星土地，並斥資約 70 億元承接相關負債，總計整筆交易茂德狠砸下約 130 億元！
經濟日報
國巨 5 月賺近一個股本
美將遭 3,000 億美元貿易報復
純網銀金融業持股門檻 喊降
工商時報
茂德砸 130 億買味全三重土地
搶救低薪! 最低工資可望逾 3 萬
川普丟雙彈 全球股市氣炸
聯合報
併購消息見光 京城、安泰低調
胡錦濤之子 掌浙江最窮市
半導體的戰爭 陸掠奪倍增
蘋果日報
驚 宏達電突砍 1500 人
教師兼獨董 金管會提解套方案
促銷戰猛 上月新車掛牌增逾 6%
中國時報
雇主落實平權 最高獎勵 6 萬
10 大綠能業者 簽署 5 大承諾
王毅妙喻 一帶一路是交響樂
自由時報
中國限排盯上嘉聯益 蘇州廠 1 生產線拆除
暑假檔加持 長榮航今年營收拚新高
中國錢進中東歐 恐分裂歐盟？