台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月3日

被動元件龍頭國巨昨（2）日公布 5 月自結稅後純益 35 億元，改寫單月獲利新猷，每股純益 9.95 元，符合市場預期。隨著被動元件缺貨漲價風潮延續，法人看好 6 月營收可望挑戰 80 億元，創新高，獲利也可持續揚升。

歐盟已向美國商務部提出書面警告，表示若美國對進口汽車課徵 20% 到 25% 的懲罰性關稅，美國可能遭到總金額達 3,000 億美元的全球性報復。這是歐盟首度對美國發出明確警告，全球貿易緊張情勢升高也拖累全球股市 2 日盤中挫跌，美股早盤跌逾百點，美元強升 0.7%。

延宕已久的味全三重廠土地昨（2）日終於出售！由茂德機構斥資 59.14 億元，取得持有味全三重土地的頂率開發公司 100％股權，以及三重廠周邊三筆零星土地，並斥資約 70 億元承接相關負債，總計整筆交易茂德狠砸下約 130 億元！

經濟日報

國巨 5 月賺近一個股本

美將遭 3,000 億美元貿易報復

純網銀金融業持股門檻 喊降

工商時報

茂德砸 130 億買味全三重土地

搶救低薪! 最低工資可望逾 3 萬

川普丟雙彈 全球股市氣炸

聯合報

併購消息見光 京城、安泰低調

胡錦濤之子 掌浙江最窮市

半導體的戰爭 陸掠奪倍增

蘋果日報

驚 宏達電突砍 1500 人

教師兼獨董 金管會提解套方案

促銷戰猛 上月新車掛牌增逾 6%

中國時報

雇主落實平權 最高獎勵 6 萬

10 大綠能業者 簽署 5 大承諾

王毅妙喻 一帶一路是交響樂

自由時報

中國限排盯上嘉聯益 蘇州廠 1 生產線拆除

暑假檔加持 長榮航今年營收拚新高

中國錢進中東歐 恐分裂歐盟？