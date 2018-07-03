資金急撤出 工業電腦雙雄股價雙雙破底 樺漢跌停摜破400元

工業電腦也遇到資金撤出的壓力，樺漢 (6414-TW) 併購效應帶動營收頻創新高，不過因為第三方支付商機成長，POS 產品出貨動能與獲利恐受擠壓，市場擔憂後市，今 (3) 日股價重挫大跌逾半根停板，終場更以跌停價位作收，最低跌到 373.5 元，創 13 個月新低；研華收盤也下跌逾 2 %，最低跌到 193 元，創下近 3 年低點。

樺漢近年積極併購，法人估今年營收可望衝破 500 億元，創下歷史新高，不過營收雖然持續攀升，不過董事長朱復銓更在意的是純益率，要靠創造利潤放回公司口袋。

朱復銓日前指出，樺漢現有的 POS 業務，確實遭到第三方支付擠壓，導致獲利表現不如預期，營收多少不重要，重要的是「創造利潤放回樺漢口袋」；樺漢旗下的 Kontron 純益率逐年成長，今年已經突破 5%，這也是樺漢努力目標之一，樺漢也同時考慮對子公司增加持股認列多一些獲利。

樺漢併購 Kontron 效應已反映在營收上，今年累計至 5 月營收 180.59 億，年增 191.66%；隨著第 2 季營收即將公布，8 月又要揭露財報，樺漢今年第 1 季純益率僅有 4.24%，較去年同期 6.19% 明顯減少，市場擔憂第 2 季獲利表現恐持續有壓。

另一間大廠研華 (2395-TW)，也同步搶攻物聯網商機，藉由提供 Wise-PaaS 平台，與產業夥伴共同研發 SRP 解決方案，目標 5 年後可增加 150 億年營收；今日盤中股價同樣跌破 200 元大關，失守 5 日線，創近 3 年來新低價。

樺漢今年擬分配每股 9 元現金股利，預計 7/31 除息；研華每股分配 6.6 元現金，將於 7/9 除息。

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