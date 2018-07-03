市況低迷 齊家網IPO押後至7月12日 每股定價4.85元 遠低招股價下限

陸港股市低迷不振，小米 (1810-HK) 和阿里巴巴 (BABA-US) 相繼押後在 A 股發行中國預託證券 (CDR)，互聯網家裝平台齊家網齊屹科技 (1739-HK) 今 (3) 日也宣佈，將香港 IPO 時間由 7 月 5 日推遲至 7 月 12 日，每股定價港幣 4.85 元，低於招股價下限。

事實上，6 月底就已傳出，因市況惡化，齊屹科技擬推遲在港上市，當時公司未回應相關傳聞。

齊屹科技於 6 月 21-26 日公開招股，招股價港幣 6.8-9 元，發行 2.42 億股，集資港幣 16.46 億至 21.78 億元。原本 7 月 5 日要掛牌，如今宣佈推遲至 7 月 12 日上市，每股定價也降至港幣 4.8 元，大幅低於招股價下限。

本次股份發行中，基礎投資者認購部分相當於基礎發行量的約 14%。其中，浙江美大實業及 Sea Wise Holdings Ltd. 同意作為基石投資者，合計認購約 3400 萬股股份。中信里昂證券和高盛為公司上市的聯席保薦人。

齊家網成立於 2005 年，2010 年 12 月完成 A 輪融資，百度攜人民幣 1.9 億元入股，目前共持有齊家網 14.39% 股權，為公司第二大股東。2015 年 4 月完成 B 輪融資，2018 年 3 月完成 C 輪 2230 萬美元融資。