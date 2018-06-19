又一連虧3年獨角獸赴港IPO 齊家網集資最多21.8億 百度為第二大股東

百度 (BIDU-US) 持股的齊家網 (Jia.com) 計劃在香港首次公開發行 (IPO)，發行 2.42 億股，每股港幣 6.8 元至港幣 9 元，集資港幣 16.5 億至港幣 21.8 億元。該股將於短時間內公開招股，6 月 27 日定價，7 月 5 日開始交易。

作為齊家網的基礎投資者，浙江美大實業股份及 Sea Wise Holdings Ltd．合計認購約 3400 萬股股份。

中信里昂證券和高盛擔任聯席保薦人。

齊家網成立於 2007 年，總部位於上海，創始人鄧華金，現有員工超 1000 人，業務涵蓋裝修平台、自營裝修業務、齊家特許經營網路、供應鏈等多個子生態。

2010 年 12 月，齊家網展開融資計畫，於當年 12 月完成 A 輪融資，在之後的 2015 年 4 月、2018 年 3 月，完成了 B、C 輪投資。招股書顯示，齊家網 C 輪融資金額約為 2230 萬美元 (約合人民幣 1.4 億元)。

百度在 2010 年齊家網 A 輪融資時斥資人民幣 1.9 億元入局，目前持有齊家網 14.39% 股權，成為齊家網第二大股東。

在互聯網家裝平台之外，齊家網的業務範圍還涉及自營家裝業務領域。齊家網店自營家裝業務分為 3 個子定位不同的子品牌。其中，博若森專注於個人消費者，而居美專注於為住宅開發商、酒店及服務式公寓提供家裝服務。典尚則瞄準了三、四線小城市的互聯網家裝市場。

以 2017 年按網站成交金額 (GMV) 計算，齊家網擁有 25.7% 的市佔率，是中國最大的互聯網家裝平台。

2015-2017 年度，齊家網處於虧損狀態，虧損金額為人民幣 1.63 億元、人民幣 1.54 億元及人民幣 1.09 億元。截至 2017 年底，齊家網累計虧損金額達到人民幣 16.28 億元。

不過，齊家網的毛利逐年增長，由 2015 年的人民幣 8770 萬元增加至 2017 年的人民幣 2.4 億元，年複合增長率為 65.4%，2017 年的毛利率為 50.1%。其中，毛利率最高業務為網路平台業務，毛利率高達 89.4%。而其自營的室內設計業務毛利率為 24.7%，相比網路平台業務低了不少。

除了線上平台之外，齊家網的自營家裝業務營收也在增長。財報顯示， 2015 年至 2017 年，齊家網營收由 1.41 億元增長 4.791 億元，年複合增長率為 84.1%。其中，自營室內設計及建築業務營收占比由 31.4% 上升至 59.4%。