〈貿易戰升溫〉中美貿易關係惡化 黃豆期貨於高點暴跌17%

為了制裁中國長期以來竊取美國的智慧財產權，以及改善中美貿易不平衡關係，美國總統川普 15 日宣布將對價值達 500 億美元的中國進口商品，施以 25% 懲罰性關稅，中國則提出反擊舉措，美國大豆期貨價格因此暴跌。

美國農民去年約向中國出口價值 14 億美元的黃豆，為佔美國黃豆總出口的一半，在美國政府週五宣布關稅制裁後，中國政府祭出報復性反擊，表示將對包含黃豆在內的 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，課徵 25% 關稅，美國農作物出口成中國首要攻擊目標。

台灣時間 19 日上午 10 點，7 月交割的美國黃豆期貨價格下跌 1.68% 至每英斗 8.91 美元，這是自 2016 年 3 月 31 日以來價格首次跌破 9 美元，比起 3 月 5 日的高點每英斗 10.7675 美元，下跌逾 17%。

美國黃豆期貨價格走勢

被大量交易的 11 月交割黃豆期貨，19 日上午價格下跌 1.84%，至每英斗 9.132 美元，為 2016 年 9 月以來新低點。

英斗為容量單位，每英斗約為 36.4 公升，不同的農作物裝滿 1 英斗的重量不同，1 英斗黃豆約為 27.24 公斤，而 1 英斗玉米約為 25.4 公斤。

美國黃豆協會在上週五的聲明中表示，他們對於川普的決策感到失望，因為該政策只會使中美貿易緊張局勢加劇，並使種植美國黃豆的農民，受到報復性關稅的影響。針對中國竊取智慧財產權問題，該協會希望美國政府可以找出出非關稅的制裁措施，而不是讓美國農民受損。

另一方面，受到有利氣候影響，收割高於預期，7 月交割的美國玉米期貨價格因此下滑，19 日價格下跌 1.83% 至每英斗 3.4925 美元。