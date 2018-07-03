鉑金跌至十四年低點 貴金屬遭強勢美元重創

6 月 13 日聯準會升息以來，貴金屬無一不慘烈下跌。

黃金跌至年內低位，白銀逼近 10 年新低，鉑金在周一大跌 4.21% 後，已經是 14 年新低。即使是去年大漲的鈀金，進入 2018 年也榮光不再，累計下跌了 11%。

黃金在聯準會宣布升息後，出現 50/200 日均線的死亡交叉。黃金在美國與全球一系列經濟體發生貿易摩擦的同時，並沒有像日元那樣表現出一定的避險屬性，反而單邊持續下挫。

升息後美元強勢走高是主要的原因。利率升高、美元上漲，黃金乃至更廣泛的貴金屬吸引力下降，加上貴金屬均以美元計價，進一步削弱投資者的興趣。

而鉑族金屬近來持續下跌，成為貴金屬中表現最糟糕的一類，與歐美的汽車關稅有直接關係。鉑金和鈀金都用於汽車催化轉換器，主要用於清洗髮動機的排氣，鉑金主要用於柴油發動機，鈀金主要用於汽油發動機。

汽車引擎的生產貢獻了鉑金 40% 的需求，鈀金對其的依賴更是高達 50%。然而新能源汽車崛起，加上大眾汽車排放測試造假的醜聞，鉑族金屬的需求端本來已經承壓，汽車生產再受到關稅的打壓，進一步打壓相關貴金屬價格。

對沖基金看漲鉑金的倉位已經降至歷史地位。

鉑金和鈀金自上世紀 70 年代以來，供應結構就沒有出現過較大變動。俄羅斯和南非控制着全球 70%-80% 的鉑族金屬資源，而俄羅斯的儲量相對不明朗，甚至有陰謀論認為俄羅斯的鉑金資源已經耗盡。

一些工業金屬在貿易戰的影響下價格也明顯下跌。6 月 13 日以來，紐約期銅累計下跌近 10%，期鋅跌超 11%，期鋁跌超 7%。