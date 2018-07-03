比特幣連兩日強升 較上週低點已上揚12%

在上半年的慘跌之後，比特幣在下半年一開始就出現強彈，當前價格較上週低點已有 12% 漲幅。

據 CoinDesk 數據，台北時間週二 (3 日) 上午 10:00，比特幣價格持平在 6613 美元附近，較週一價格揚升近 4%。其他加密貨幣這兩天也同步上升，包括以太幣、瑞波幣及比特幣現金，24 小時漲幅介於 5％至 15％之間。

比特幣上週價格一度跌破 6000 美元，是去年 11 月以來的新低，交易商歸因於 CME 期貨合約到期，而新買家的進場意願不足。這正反映出比特幣今年的苦苦掙扎，據 CoinDesk，今年以來比特幣價格跌幅已達 52%。

其他貨幣也受市場情緒影響，今年以來以太幣下挫 40%，瑞波幣更重跌約 80%，萊特幣也貶值 64%，比特幣現金今年跌幅約 70%，整體加密貨幣市場的市值則蒸發 57%。

分析師認為，加密貨幣近兩日的上漲，可能暗示將出現更廣泛的復甦，因為這是自 5 月以來，首度有過半數的貨幣都在上漲。

個人理財公司 Finder 共同創辦人 Fred Schebesta 認為，雖然整體交易量下跌，但這是近 1 個多月以來，首周見到超過一半幣種價格上揚，如此看來，最近的熊市走勢有望結束。

近日主要漲勢伴隨兩則利多消息：一是 Facebook 解除加密貨幣廣告的禁令，另外則是銀行業巨頭 ING 的調查顯示，對加密貨幣有興趣的散戶加倍成長。ING 在報告中指出，目前有約 16% 的歐洲人有意在未來擁有加密貨幣。

這項調查針對近 1.5 萬歐洲人進行，報告認為，對於許多人來說，加密貨幣仍然是一種抽象的投資，但人們對此的興趣超過一些人的預期，未來持有貨幣的人可望增加一倍以上。