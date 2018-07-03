小摩：快賣GE！股價嚴重遭高估 恐將跌逾20%

摩根大通警告，通用電氣 (General Electric) (GE-US) 股價已經嚴重高估，投資者應該快點賣出，他們將 GE 的評級降為「減持」。

GE 上週宣布分割醫療保健單位的計畫，並在未來 2 至 3 年間將其石油服務公司 Baker Hughes 的股權獨立出來。GE 稱日後將聚焦航太、電力和再生能源事業的營運，上述消息宣布當天，股價上漲 7.8% 之多。

GE 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

分析師 Stephen Tusa 週一 (2 日) 報告指出，「2019 年將會是 GE 另一個轉型之年。」Tusa 的報告標題指出，GE 剩餘殘值顯然「嚴重高估」。

Tusa 補充，「或許還不太清楚的是，明年與今年相似程度如何，因為現在管理階層示意現金重組沒有降低，而且認列的重組有一些適度下降。」

週一 (2 日) 該報告公布後，GE 股價大跌 2.5%，Tusa 重申 GE 股票目標價 11 美元，以上週五收盤價來說，意味著 GE 將下跌 19%。

Tusa 表示，以 GE 目前股價來說，切割醫療保健事業後剩下來的 GE 股價估計是 2019 年 EPS 的 26 倍。Tusa 說道：「使用該產業的估值乘數來看，我們看見目前股價有下跌 20% 的空間。」

GE 股票表現明顯遜於大盤，過去 12 個月至上週五，GE 股價跌幅達 50%，遠不如 S&P 500 指數 12% 的漲幅。

GE 僅以上週法說會上執行長 John Flannery 的說法，回應分析師看法，GE 表示：「我們有信心，將 GE Healthcare 和 BHGE 分割出來在 GE 現行結構以外，這是對 GE 和股東最好的做法，也是對這些業務最好的最法，這些業務領先市場的定位將會繼續強化，也能有投資未來的能力，同時又帶著 GE 精神向前邁進。」