百年老店GE正在徹底重建 為何華爾街「賣座不叫好」？

在大家忙著關注世界盃、貿易摩擦和新興市場風暴時，擁有 126 年曆史的「百年老店」通用電氣（GE）也迎來了決定命運的重要時刻。無奈股價兩天內漲了 10%，卻還是不被華爾街看好。

本周二（6 月 26 日）見證了通用電氣的戲劇性轉折。這位 1896 年就加入了道指的「創始級」元老迎來了剔除股指後「單飛」的第一天；去年 8 月新上任的 CEO John Flannery 宣布了 200 億美元資產售賣計劃的終極大招；公司股價也跳漲 8%，享受到了三年裡最「幸運」的一天。

通用電氣的「瘦身」計劃是：用未來 12-18 個月剝離醫療保健業務 GE Healthcare 成獨立公司，並將其中 80% 的業務分配給股東；用未來 2-3 年出手持有的美國第三大油服公司貝克休斯股權。

「新官上任三把火」的 CEO Flannery 直白地表示，這一決定是轉型計劃的「巔峰時刻」，希望到 2020 年前減少 250 億美元的凈債務，並改善現金流狀況，未來公司將專注於航空（GE Aviation）、電力（GE Power）和可再生能源等三大塊業務。分拆也完成了 200 億美元資產出售的承諾。

在退出道指的第二天，本周三，通用電氣盤中股價最大漲幅近 5%，報收接近於 14 美元，令年內跌幅從 21% 收窄至 19%。然而，已經有華爾街分析師開始呼籲投資者保持警惕了，真可謂「賣座不叫好」的尷尬局面，也突顯了百年老船掉頭之不易。

摩根大通分析師 Stephen Tusa 恐怕是華爾街大行中最嚴厲的一個，不僅維持了對公司的「低配」評級，目標股價 11 美元較現在有至少 20% 的跌幅空間。他認為，分拆業務完全削弱了通用電氣的多樣性，也剝離了能提供 1/3 收入的資產，在長期無法切實取得減債去槓桿的效果。

他預計，到 2018 年前公司債務占 EBITDA 比例是 3.9 倍，顯著高於華爾街同行預期的 3.5 倍，而通用電氣的官方目標是到 2020 年將這一比例降到 2.5 倍。Tusa 重申，在剝離了公司總收入的 30%、去年工業部門利潤的 25% 之後，很難想象 GE 有足夠的錢償債；就算實現了 2.5 倍目標，也比 Honeywell 和西門子等競爭對手的債務要多。

不少分析師也發現，通用電氣保留下的「精華」業務質量參差不齊。航空業務是毋庸置疑的「現金牛」，盈利空間也很大，但電力業務最近幾年硬體與服務銷量齊跌，可再生能源業務的毛利空間不足 5%，去年提供的收入 100 億美元，占總營收比例僅為 8%，還需要時間成長。

更何況，2016 年大部分剝離的金融分支 GE Capital 爛攤子還沒有處理完。據 CNN 介紹，次貸危機的「鬼影」仍在，通用電氣最近準備了 15 億美元覆蓋潛在損失，保險業務再評估也將計入 150 億美元的稅後支出。而通用電氣和 GE Capital 到 2020 年共有 420 億美元債務到期，在聯準會升息的大背景下，償債壓力還是很大。

華爾街也擔心通用電氣未來還會進一步削減股息，去年曾大幅將股息腰斬，而且是 1938 年以來第二次削減股息，直接引爆了投資者的恐慌，過去 12 個月股價深跌近 50%。由於轉型幅度過大，外加盈利和股息的不確定性，也造成了華爾街「賣座不叫好」的心態。

投行 Evercore 首席技術分析師 Rick Ross 就表示，自己會追隨分拆重組的消息做交易，但是不會相信，建議投資者也不要「透支」希望。機構 Susquehanna 和投行 Stifel 也持相同觀點，認為通用電氣的努力方向正確，但對計劃執行能力持觀望立場，不可能一夜之間就修復了所有問題。

CNN 分析文章特別警告稱，分拆掉貢獻 1/3 收入的資產後，通用電氣還貸能力被削弱，這個缺點可能在未來的經濟下行周期被放大。公司的電力業務和 GE Capital 遺留問題也令人關注，連新 CEO Flannery 自己都承認，電力業務轉型是個好幾年的「漫長故事」，不可能幾個季度內實現。

上文提到的分析師 Ross 總結稱，確認的結論是：轉型計劃將提升通用電氣股價波動性，為了對衝風險，建議投資者採用期權保護。