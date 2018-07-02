「截止期」過後幾小時 特斯拉宣布Model 3達到產能目標

雖然從嚴格意義上說沒有趕在截止日期之前，但特斯拉 Model 3 車型終於還是達到了產能目標。

路透援引特斯拉工廠兩名員工的話報導稱，隨著當地時間周日凌晨最後一輛離開生產線，過去一周 Model 3 的產量達到 5000 輛。

當地時間周日下午，特斯拉 CEO 馬斯克在發給員工的信中也確認了這一資訊，同時表示包括 Model S 與 Model X 在內每周生產 7000 輛的目標也已達到。馬斯克還稱，「下個月」Model 3 的產量有望達到每周 6000 輛，特斯拉終於成了「一家真正的汽車公司」。

「我們做到了！！」馬斯克在郵件中表示。「通過毅力與創新，我們要麼是找到了新的途徑，要麼是創造出了以前被視為不可能的新的解決方案。」

Model 3 是特斯拉旗下首款平價電動車，特斯拉希望靠 Model 3 以低價走量攻占中低端市場，進而實現盈利。但 Model 3 產量遲遲達不到目標，成了困擾特斯拉的最大問題。上述 5000 輛周產量目標的實現時間已多次推遲，從最初的去年 12 月推遲至今年 6 月。

早在去年 10 月初，當用戶在 Twitter 上詢問他們還要多久才能拿到預定的 Model 3 時，馬斯克回復稱：「大概還要 6 到 8 周…… 我們已經深陷生產地獄。」

今年 4 月初，彭博報導稱，特斯拉從 Model S 生產線上調用了一些工人來幫助 Model 3 的生產，因此後者產量也有所增長，3 月第一周 Model 3 產量約為 1190 輛，第一季交付量預計為 9300 輛，這比分析師普遍預計的 8800 輛要漂亮一些。

而為了安撫投資者對 Model 3 產量及公司其他產品的擔憂情緒，4 月開始馬斯克也親自負責 Model 3 的產量問題，並在 Twitter 表示「我回去睡在工廠里了。」。「Model 3 產量是特斯拉優先級別最高的事項，」特斯拉發言人當時這樣對外界表示。

為什麼特斯拉如此看重 Model 3 的生產？摩根士丹利分析師 Adam Jones 在此前的報告中提供了線索。

Jones 認為，如果 Model 3 產量無法實現目標，這也許只是特斯拉股價「自由落體」的開始。對於一個需要外部融資來支持其戰略的公司來講，股價下跌容易形成惡性循環，導致股價波動性的進一步加劇。如果特斯拉想要以更好的估值來獲得融資，那麼必須要提高 Model 3 的產量。

畢竟特斯拉燒錢速度驚人，2017 年全年損失 20 億美元，去年融資之後已經燒掉 34 億美元的現金了，截至去年底，其賬上也就僅剩下 34 億美元的流動性。