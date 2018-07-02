中國智能交通(01900-HK)售的高速公路及城市交通分部業務更改條款

中國智能交通(01900-HK)公布，於2016年2月17日擬出售的高速公路及城市交通分部業務，由於執行董事姜海林及廖杰等關連人士未能(買方King Victory Holdings Limited)將動用來自中國金融機構的等額於5.8億元(人民幣.下同)的離岸貸款以償付出售事項項下的離岸代價。自2016年12月起，中國政府收緊其關於資金流出及相關外匯管控的政策，這影響了相關銀行關於買方動用所述貸款的支付批准程序。該公司認為，延遲支付代價主要是由於上述政策背景導致中國收緊外匯管控情況下相關銀行的放貸政策變化所致，而上述政策背景非買方或該公司所能控制。

經考慮從出售事項收取的資金將使公司可投資並重新分配其資源以專注和發展具有較高增長潛力的其他業務分部；該公司認為延遲支付代價乃由於買方集團不可預見的因素所致，而未結算款項將可從買方集團收回；質押股權可以擔保買方的付款責任；買方同意就延遲付款向集團支付額外利息(即離岸及境內利率)，公司發現，不因該延遲而終止交易並因此訂立補充協議在商業上屬合理。

於2018年4月16日，買方集團質押北京瑞華贏科技發展有限公司的75%股權(質押股權)予公司的全資附屬公司北京亞邦偉業技術有限公司，以擔保買方集團的未結算款項支付責任。北京瑞華贏是出售事項中的目標公司之一。由集團所委聘的中國合資格獨立估值師依據資產法對質押股權於2017年12月31日的估值約為6.417億元。

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