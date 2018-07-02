中鋁集團：責成廣西稀土就環保問題全面徹底排查整改

7月2日早間，媒體曝光了中鋁廣西稀土在中央環境保護督查「回頭看」中存在的環保問題。當天上午，中鋁集團黨組立即召開黨組會，對曝光涉及的問題進行了認真研究和專題安排部署，責成廣西稀土立即停止涉事企業生產，進行全面徹底排查，迅速開展整改，並對相關責任人進行追責。

會議要求全系統600多家企業要進一步提高政治站位，堅決按照黨中央、國務院的部署和要求，牢牢堅持「綠水青山就是金山銀山」的理念，切實挺起中央企業的責任。要進一步提高執行力，始終將環保工作放在極端重要的位置，加大工作力度，加強問責力度，用嚴格的標準、先進的技術、及時的舉措，帶頭履行好中央企業的政治社會責任。

集團黨組決定，當天下午再次召開全集團環保警示教育大會，對有關責任人進行快速追責、督促整改。對全系統環保工作進行再安排再部署，進一步加快對「散亂臟汙」企業的關停並轉，徹底解決對部分企業「控股不控制」的問題。要求全系統各級次600多家企業進行全面環保排查，對問題的整改，要堅決徹底，絕不拖延。

會議決交組成專項調查組立即趕赴廣西稀土的下屬公司，就相關問題進行進一步調查核實，督促整改。

來源：界面新聞

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