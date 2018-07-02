宏達電縮減製造部門 擬裁員1500人預計9月底前完成

宏達電 (2498-TW) 今 (2) 日向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，將縮減製造部門員工 1500 人，宏達電表示，已與工會等勞方代表完成協商程序達成共識，將全力協助安排被資遣員工轉業，保障本國勞工權益，台灣地區組織優化與策略性人力資源配置調整預計 9 月底前執行完畢。

宏達電今年初推動海外優化組織計畫，智慧型手機和虛擬實境業務在各市場由單一主管進行統籌管理，今日則是宣布將在台灣地區進行製造部門的組織優化與策略性人力資源配置調整，將縮減製造部門員工，包含管理及產線人員合計 1500 人。

宏達電強調，這項計畫是要讓未來能更有效運用資源與專業人力，預計 9 月底前執行完畢，將會善盡企業社會責任，表示最大的善意，全力協助被影響的員工。

宏達電表示，已向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，將依據勞動相關法令規定及程序辦理，並全力協助安排被資遣員工轉業，保障本國勞工權益，另外，今日也與工會等勞方代表完成協商程序達成共識，針對製造部門外籍員工的調整，也將同步審視。



宏達電指出，由於市場與生產需求呈現季節性與市場的變化，HTC 一直不斷檢視人力資源配置，確保產能與市場需求相符，這是非常重要的環節，能確保營運效率及競爭優勢，提供消費者優質創新的產品。

宏達電強調，在經過多種措施及認真、謹慎研究過後，此次行動是實現長遠企業目標、推動創新及確保核心創造能力的必要步驟之一；同時也將積極導入創新工廠新思維，邁向智慧型自動化生產製程；透過精實整體營運規劃，再強化公司未來競爭力。



宏達電指出，截至今年 6 月，全球員工總數約 6450 人；據了解，這次的資遣僅限製造部門，包含管理及產線員工，考量到夜間加班等因素，主要資遣本國勞工。

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