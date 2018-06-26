〈宏達電股東會〉股東有批評也有鼓勵 王雪紅：今年審慎樂觀會賺錢 努力不讓股東失望

宏達電 (2498-TW) 今 (26) 日股東會，出席股東不乏上了年紀的老伯伯，除都是長期投資，且是買在 200 元甚至 800 元以上價位，股東要求至少股價先回到 100 元，雖有股東抱怨長期虧損，要求經營團隊要負責，但也有股東封王雪紅是 VR 女神，強調要給時間讓公司重返榮耀；王雪紅強調，今年營運審慎樂觀會賺錢，努力不讓股東失望，希望明年可以讓大家稱讚。

宏達電今日股東會出席人數約 300 多人，股東質疑宏達電炒股坑殺股東，要求追究董事責任，更有股東質疑王雪紅接掌執行長後，虧了多少錢，既然把公司帶到這個地步，沒有能力經營下去，就應撤換經營團隊。

股東強調，股價從 1300 元現在只剩 50-60 元，每年都是股東會喊喊，但沒有檢討，董事長有責任跟義務向股東交待，希望有能振衰起蔽、改善的策略，公司還有多少錢可以虧，政策失敗時全部董事就該辭職。

股東同時要求，董事在沒有賺錢時，應該停發董事酬勞；雖然會中仍是批評聲浪多，但也有股東獻溫暖，封王雪紅是 VR 女神，希望大家給女神多點時間與鼓勵，可讓公司重返榮耀。

王雪紅指出，去年營運還是虧損，今年審慎樂觀，且會賺錢，同時將持續進行創新布局，發表 VR 產品是全世界第一，也會繼續維持，她強調，宏達電絕對誠信，會努力不要讓股東失望，希望明年股東會可以讓大家稱讚。

財務長沈道邦指出，3 年前開始評估，認為要為股東創造獲利模式，公司不可能在硬體繼續競爭，因此花了一些時間從願景開始布局，目標在未來互補科技中發揮所長，重新整合營運模式。

他說，近 2-3 年宏達電已積極在做，從產品市場布局，未來包括 5G、VR、AR、AI 等各領域發展，轉型之路難走，因為背負很大成本，過程中適度調整費用及成本管理架構，去年跟 Google 的合作協議是踏出第一步，將降低專注硬體的負擔，因為還在布局中，所以去年還是虧損，今年第 2 季開始，所做的改變將會開始有些效益。

沈道邦表示，今年下半年會開始評估手上資金，做最適當對股東最有利的運用，明年是現金回饋或是做為繼續投資之用，將審慎評估。