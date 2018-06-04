〈宏達電營業報告〉王雪紅：智慧手機是重要策略性業務 區塊鏈也不缺席

宏達電 (2498-TW) 股東會議事手冊今 (4) 日出爐，董事長王雪紅在營業報告書中重申，智慧型手機仍然是重要的策略性業務，另外，近期發表 Project Exodus，是一種創新且最佳的加密網路架構於智慧型手機的解決方案，將與區塊鏈社群密切合作，為重視個資安全性的使用者設計能驅動網絡去中心化的創新智慧型手機。

王雪紅針對產品策略指出，24 小時隨身的智慧型手機，是人們的數位樞紐，也是與朋友、家人的主要連結；HTC 在手機產業具有長期、傑出的沿革發展，將持續提升創新研發的新標竿。

她說，去年推出全新的 HTC「U」 系列智慧型手機，包含旗艦機 HTC U11、HTC U11+ 和 HTC U11 life，締造多項業界第一的創新，今年新旗艦 U12 + 已發表上市，後續將持續把旗艦機種的創新技術帶到更廣泛的智慧型手機市場，多項 U 系列的產品功能已規劃配置在今年要推出的中階機種上。

王雪紅強調，近期已發表 Project Exodus，是一種創新且最佳的加密網路架構於智慧型手機的解決方案；Project Exodus 將與區塊鏈社群密切合作，將為重視個資安全性的使用者設計出能驅動網絡去中心化的創新智慧型手機。