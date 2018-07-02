普通的美國工薪階層年收入多少 中國還差得很遠嗎？

作為全球第一經濟強國，美國普通工薪階層的收入到底是多少，與中國對比還領先多少？

美國人口普查局的「美國社區調查」每年都會向數百萬人徵集各種社會、人口和經濟方面的數據，調查的主題之一就包括算上受訪者更方面收入來源的總收入。

根據 2016 年美國人口普查局的數據，美國工薪階層的工資因年齡而異。整體來看，年紀越大的職工年薪高於年紀輕的員工，年齡與工資大致呈正比。

圖片來源：Business Insider

分年齡段來看，18 歲的工薪階層工資最低。這類人往往未接受高等教育，加上剛進入職場，其平均年薪只有 16700 美元，即每個月 1392 美元，大概能達到夠吃、夠日常花銷。

隨著進入職場年限的增加、受教育水平較高的人群進入職場，美國 20 歲至 37 歲工薪階層的收入是隨年齡增長而上漲最快的年齡段，人生中的這 17 年，也是美國人收入增長最陡峭的階段。

37 歲的美國雇員，每年總收入中位數約為 50000 美元，即 4167 美元 / 月（約合 27500 人民幣 / 月）。

但是從 37 歲到 65 歲之間，美國工薪階層的收入大致進入平穩狀態，65 歲的中老年雇員年收入為 58000 美元，比起 37 歲的青壯年，收入並沒有十分明顯的提升。而 65 歲以上全職員工的平均收入則又會有個小幅的躍升，67 歲及以上的美國雇員年收入大約為 67000 美元。

可以看出，普通美國人的年收入中位數還是相當高的。

與之對比，根據國家統計局的數據，我國 2017 年全國居民人均可支配收入為 25974 元，城鎮居民人均可支配收入為 36396 元 / 人民幣。

另據智聯招聘數據，2017 年第第四季全國 37 個主要城市白領平均薪酬為 7789 元 / 月，季環比上升 2.5%。這一收入水平，大概相當於美國 37 歲白領月收入 27500 元的 28.3%。

大城市中，北京、上海和深圳的白領薪酬排名位居前三位。以白領工資最高的北京為例，10310 元人民幣的白領月薪約是美國 37 歲雇員月收入 27500 元的 37.5%。

圖片來源：智聯招聘

不過，美國人口普查局的數據，是包括了各種收入來源的總收入統計，包括個人投資（股票、基金、債券和房產）收入。

而中國平均收入的數據則沒有計算其它收入來源，僅計算了薪資收入。若算上兼職、個人投資等方面的收入來源，中國工薪階層的收入數據或許會高出一些。目前，國內還沒有針對所有收入來源進行統計的收入數據。