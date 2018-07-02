如果你今年投資了標普指數 那利潤的1/3來自於亞馬遜

2018 年上半年剛結束，亞馬遜單只股票表現已貢獻超過標普 500 指數總體漲幅的三分之一。近一年多來，科技股尤其是科技大牛股對美股漲幅的貢獻是空前的。

年初以來美股市場資金流出，科技板塊資金卻大幅增加。但一直有投資者擔心科技股已積累了大量泡沫。15 年前科技股崩盤的歷史會否重演？

Top4 狂熱大幅推動 2018 標普漲幅

儘管 2018 年市場並不穩定，波動性引起一定程度恐慌，新興市場一度呈現進入熊市的信號，但科技股仍堅挺，吸引了大量投資者。One River Asset Management 投資總監 Eric Peters 稱，今年基金投資者的科技股投資金額增加 370 億美元，增速高達去年的兩倍。

2018 年美股資金外流，科技股如果表現一般也在意料之中，但事實正相反。高盛首席策略分析師 David Kostin 所統計的表格數據顯示，亞馬遜 2018 年初至今（6 月 28 日，下同）漲幅為 45%，包括分紅在內，亞馬遜單只股票貢獻了標普 500 36% 的漲幅（標普 500 年初至今上漲 3%）。

2018 年 4 月 26 日亞馬遜公布的第一季財報顯示，當季稀釋後每股收益（EPS）3.27 美元，是去年同期的 2.2 倍，也遠高於市場預期的 1.26 美元。當季營業收入 510 億美元，年增率增長 43%，而市場預期為 499.6 億美元，將亞馬遜股價再一次大幅推高。

除了亞馬遜，標普 500 指數漲幅 Top10 中剩下的九支也都是科技大牛股，九支的總體漲幅相當於標普指數上半年漲幅的 122%。

「二八效應」也明顯地體現在亞馬遜、微軟、蘋果、奈飛等位列前四的股票上，四支股票漲幅對標普指數年初至今的表現貢獻了 84%。

回看 2017 年，領漲的前五大科技股分別是亞馬遜、Netflix、Facebook Inc.、蘋果公司和 Alphabet。標普指數去年漲幅也主要來自於它們的推動。今年投資者對於增長的獲客成本的擔憂，以及負面事件對未來的影響，Alphabet 和 FB 的股價表現弱於 2017 年。

從更長的歷史維度來看科技股表現：華爾街見聞曾提及，基金研究機構 Morningstar 列出了表現最佳的專注科技股的五大共同基金。這五隻基金在過去五年內的投資回報率均大幅超過標普 500 科技板塊。

狂歡持續到何時？

經歷大漲後，漲勢有停滯的危險，這是投資者目前最擔憂的問題。

華爾街日報曾援引 Cresset Wealth Advisors 創始合夥人兼首席投資長 Jack Ablin 稱，Netflix 或亞馬遜領漲，這對投資者信心而言並不一定是好跡象，因為人們知道，無論經濟狀況如何，這類公司總是能夠實現增長。

摩根士丹利則認為，科技股泡沫會隨時破滅。科技股股價表現並未受最近市場大環境的影響，可見泡沫之大。

對沖基金 Greenlight Capital 創始人之一，也是科技股空頭 David Einhorn 曾表示，當前一輪的科技股泡沫是 15 年前上一輪的重現。但與上次相比，當前這輪泡沫涉及的大盤股更少，投資者也沒有當年那麼狂熱。目前不確定的是，本輪泡沫能膨脹到多大。