美股盤前─貿易戰來真的 道瓊指數期貨盤前下跌逾100點

全球貿易衝突本週升溫。

美國對 340 億美元中國商品提高關稅定於週五生效，預期北京同日將進行同等報復。

此外，加拿大週日對 166 億加元的美國商品提高關稅，成了對川普政府課徵鋼鋁關稅進行反擊的最近一個國家。

對投資人而言，最大的擔憂便是貿易戰進一步升高。川普已威脅將對額外數千億中國商品提高關稅，還表有將對歐洲汽車提高關稅。

歐洲執委會上週五以書面警告美國商務部，如果川普政府對進口歐洲汽車與零件提高關稅，可能有高達 2970 億美元的美國商品將因歐洲的報復措施而受到影響。

貿易緊張升高，撼動了投資人。週一盤前交易中，美國指數期貨下跌，道瓊指數下跌逾 100 點。

歐洲股市開盤亦走低，英國股市下跌逾 1%。

亞洲股市也受到壓力。上海指數大跌 2.5%，日經指數收低 2.2%。香港股市今日假日休市。

上週五，美國股市收高，結束了上半年的動盪走勢。

道瓊收高 0.2%，今年以來仍下跌 1.8%。

S&P 500 與 Nasdaq 上週五雙雙上漲 0.1%。今年以來，Nasdaq 上漲 8.5%，S&P 500 上漲 1.7%。

經濟數據方面，台北時間 22:00 供應管理協會 (ISM) 將公布 6 月製造業指數。

週三為美國國慶日，金融市場休市。

週五，美國將公布 6 月就業報告。