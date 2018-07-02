錯殺後回神 這些內房股土地多在大灣區 棚改影響小

中國國家開發銀行傳收緊棚改融資，引發內房股一波殺跌，但棚改從 2015 年進行到現在，關於棚改貨幣化比例下降以及力度緩慢降低是大趨勢，況且對於深耕大灣區的內房股而言，棚改影響極小，根本不怕地價房價跌。在連續大跌 4 天後，這些內房股在上週五 (6 月 29 日) 全線飆紅。

智通財經認為，這一波棚改殺跌，融創 (1918-HK)、萬科 (2202-HK)、佳兆業 (1638-HK) 以及龍光地產 (3380-HK) 等都屬於被錯殺的內房股，一來這些房企的項目主要位於一二線城市；二來這些港股內房股很多土地位於大灣區內。

粵港澳大灣區規劃出台在即，區域房地產業的未來走向成為焦點，各大房企在排兵佈陣方面如何重新調整，也將是獲取更大區域升級紅利的關鍵。

據瞭解，萬科的土儲將近八九成位於一二線城市，近 2 年偏保守，屬於典型的高現金低負債。此外，融創的土儲主要位於一二線以及環一線城市，且絕大部分項目為中高端住宅，棚改的客戶占比應該是極少的。儘管碧桂園 (2007-HK) 深耕三四五線城市，目前在建的專案，1/3 的佈局是在大灣區。

資料顯示，截至 2017 年底，碧桂園在大灣區的土地儲備共計 5081 萬平方公尺，未售貨量可達 4265 萬平方公尺，對應貨值人民幣 5726 億元。另外在大灣區還有人民幣 7811 億元潛在貨量。

截至 2017 年底，佳兆業土地儲備總量達 2200 萬平公尺，其中，大灣區土地儲備約 1300 萬平公尺，貨值超人民幣 3000 億元，有一半以上在深圳。同時，作為最早參與深圳舊改的企業之一，佳兆業擁有深圳大量城市更新類優質土地儲備。豐富的土地儲備和舊改儲備將為佳兆業的再次騰飛奠定基礎。

龍光地產在大灣區的土儲更加不容小覷。截至 2017 年底，龍光總土儲貨值高達人民幣 5200 億元，其中粵港澳大灣區貨值占比超過 80%。此前，花旗、瑞信、滙豐、中銀、等多家國內外知名券商均看好龍光地產。

上週五 (6 月 29 日)，融創中國收報港幣 27.45 元，上漲 9.80%；萬科報港幣 27.45 元，漲 4.175%；佳兆業報港幣 3.35 元，漲 8.06%；龍光地產報港幣 10.62 元，漲 8.04%；碧桂園報港幣 13.8 元，飆漲 11.29%。