大摩：貿易戰已不再只是「嘴炮」 將導致美股下跌

談起貿易戰，川普可不是虛張聲勢。

摩根士丹利首席美國公共政策策略師 Michael Zezas 在研報中這樣寫道：「我們不再懷疑美國政府的提議標誌着貿易政策的方向。貿易保護已不是一種口頭威脅，而是付諸行動，且不斷升級進入循環模式，並將持續下去。」

在談及川普政府出人意料的報復行動時，Michael Zezas 表示， 美國及其貿易夥伴國現在對貿易的觀點是不同的，這種行為模式不容忽視。一方的以牙還牙式的反應引發另一方的報復行動升級。這就是惡性循環的樣子。

在偏空情緒越來越濃的摩根士丹利看來，這是為何風險資產仍將承壓的原因之一:

某種程度而言，白宮觀察股市的「記分牌」有兩個，一個是龐大的財政刺激，另一個就是通過貿易政策來施加影響的巨額貿易赤字。這會讓市場憧憬事態可能會向着談判的方向發展，而不是貿易戰升級。美中貿易赤字的削減會使關稅和其他措施陷入困境，在避免將全球增長置於風險之中的情況下不再令衝突升級。財政部長姆努欽也曾在 5 月 20 日宣布將停止貿易戰。

然而，接下來發生的事情表明，美國的言論並不是尋求快速讓步，而是凸顯了更深層次的分歧。白宮宣布他們打算對 500 億美元的貨物徵收關稅。同時，他們還擴大了範圍，宣布對歐盟、加拿大和墨西哥的進口鋼鋁關稅生效。當這些國家推出報復性措施之後，美國又表示準備對進口汽車徵稅。

這表明，美國與其貿易夥伴國現在對貿易的看法不同…… 鑒於目前的狀況，我們認為這種局勢變化將對風險資產施加壓力。

他認為，這些貿易衝突持續爆發的時間應當以季度來衡量，而非幾周。「儘管良性的、互相協商的結果仍然可能是最終結局，但延長的衝突周期將對上市公司財務報表和經濟數據造成根本性的影響。」他稱，企業盈利能力將受到衝擊，繼而影響其股票估值，但不會直接引發經濟衰退。

Michael Zezas 表示，市場將逐步對貿易爭端進行更深程度的定價。必須關注接下來幾輪潛在爭端的累積影響和互相之間的影響。

他預計，科技股將是受影響最嚴重的，該板塊是迄今為止對交易風險最不敏感的行業。

此外，摩根士丹利還認為，亞洲新興市場股市進入熊市，香港股市尤為脆弱。Michael Zezas 稱，公司跨資產團隊認為，多種資產在這個夏季將經歷很長時期的波動性。