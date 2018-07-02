美股下半年牛熊對決關鍵：企業獲利PK宏觀風險

美股走過風風雨雨的上半年，雖然波動較去年大幅提高，不過主要指數未見明顯漲跌。展望下半年，最大的問題在於，不確定因素帶來的變化，是否已經打擊下半年的宏觀經濟，造成長期牛市終於結束？

看多與看空者似乎各自都能提出一套合理的預測。樂觀者看到的是企業獲利提升與勞動力市場轉佳，但悲觀者認為，在聯準會利率變得不那麼寬鬆之下，而貿易戰的幽靈仍然存在，全球經濟成長可能同步出現下滑。

據《MarketWatch》報導，美國銀行全球財富與投資管理投資長 Chris Hyzy 認為，當前正處於美國歷史上最長的牛市之一的後期階段，今年的波動，是因為投資人想知道牛市何時及如何結束，結果就是，每一個潛在的威脅都會被放大。

Hyzy 的看法是，現在人們對股市的擔憂比年初來得大，但是健康的經濟增長，仍有望在未來幾季轉為穩健的企業獲利，並將市場推向新的高度。

美股上半年的表現，標準普爾 500 上漲 2.3％，道瓊指數下跌 1.2％，代表股市還處於窄幅的區間震盪，兩項指數都還處在自 2008 年以來最長的進入「修正」時期。

美股上半年區間震盪（圖表取自 Market Watch）

下半年股市回報預期不高

對於下半年，分析師的態度只能說是審慎樂觀，難以見到近幾年的強勁漲勢，下行的風險則在提高。

Cboe 波動率指數 (VIX) 今年以來已經大漲 40％，但是如果從長期的平均水準來看，現在的 VIX 指數仍然偏低。

T. Rowe Price 投資長 Rob Sharps 認為，現在不見得處於牛市周期的結束，但是以長期觀點來看，應該預期比過去幾年的回報要低。Sharps 的建議是：基本面不錯，但沒有變得更好，風險則在上升，因此投資人要考慮投資組合上更為保守，但不必過度。

部分投資轉向債市

實際上也有這樣的趨勢。根據美國銀行美林證券全球研究部數據，上週股票基金出現 297 億美元流出，是史上第 2 大的單週贖回。其中美股贖回 242 億美元，規模為史上第 3。與此同時，私人客戶在債券的配置來到近 10 年的高點。

資產轉向債券部門，美國 10 年期國債殖利率由年初的 2.38％，上漲至目前的 2.83％，一度直衝 3％的門檻，並創下 2011 年 5 月以來新高。相較之下，標準普爾 500 指數的股息率為 1.82％，甚至低於兩年期美債的 2.52％殖利率。

道富銀行 (State Street) SPDR 美洲研究主管 Matthew Bartolini 指出，這是兩年期國債殖利率在金融危機之後，首度超過標普的股息收益率。

Bartolini 指出，波動性加劇和牛市老化，加上投資人突然間找不到替代方案，讓投資人轉向保守甚至無風險投資的競爭。另一個謹慎的信號，是殖利率曲線扁平化，一旦長短天期殖利率倒掛，可能是衰退的可靠預測訊號。

科技股仍是亮點

當前還能獲得投資人追捧的資產，可能是美股科技股。根據美國銀行的數據，科技股今年以來仍有 190 億美元的資金流入，相較之下，其他產業為 90 億美元的資金流出。

FAANG 股票，包括 Facebook 、Apple 、Amazon、Netflix 與 Google 母公司 Alphabet，今年以來仍有優異漲勢。特別是 Netflix 上漲了一倍以上，而亞馬遜也有 45% 的漲幅。

但另一方面，漲多可能是一個風險信號。此外，科技股的高成長，可能有助支撐整體市場，但獲利集中在少數公司，也會讓交易變得更為脆弱。

整體來看，「增長」與「風險」可能是美股下半年兩大關鍵主題。