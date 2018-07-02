美股下半年牛熊對決關鍵：企業獲利PK宏觀風險

美股走過風風雨雨的上半年，雖然波動較去年大幅提高，不過主要指數未見明顯漲跌。展望下半年，最大的問題在於，不確定因素帶來的變化，是否已經打擊下半年的宏觀經濟，造成長期牛市終於結束？
看多與看空者似乎各自都能提出一套合理的預測。樂觀者看到的是企業獲利提升與勞動力市場轉佳，但悲觀者認為，在聯準會利率變得不那麼寬鬆之下，而貿易戰的幽靈仍然存在，全球經濟成長可能同步出現下滑。
據《MarketWatch》報導，美國銀行全球財富與投資管理投資長 Chris Hyzy 認為，當前正處於美國歷史上最長的牛市之一的後期階段，今年的波動，是因為投資人想知道牛市何時及如何結束，結果就是，每一個潛在的威脅都會被放大。
Hyzy 的看法是，現在人們對股市的擔憂比年初來得大，但是健康的經濟增長，仍有望在未來幾季轉為穩健的企業獲利，並將市場推向新的高度。
美股上半年的表現，標準普爾 500 上漲 2.3％，道瓊指數下跌 1.2％，代表股市還處於窄幅的區間震盪，兩項指數都還處在自 2008 年以來最長的進入「修正」時期。
下半年股市回報預期不高
對於下半年，分析師的態度只能說是審慎樂觀，難以見到近幾年的強勁漲勢，下行的風險則在提高。
Cboe 波動率指數 (VIX) 今年以來已經大漲 40％，但是如果從長期的平均水準來看，現在的 VIX 指數仍然偏低。
T. Rowe Price 投資長 Rob Sharps 認為，現在不見得處於牛市周期的結束，但是以長期觀點來看，應該預期比過去幾年的回報要低。Sharps 的建議是：基本面不錯，但沒有變得更好，風險則在上升，因此投資人要考慮投資組合上更為保守，但不必過度。
部分投資轉向債市
實際上也有這樣的趨勢。根據美國銀行美林證券全球研究部數據，上週股票基金出現 297 億美元流出，是史上第 2 大的單週贖回。其中美股贖回 242 億美元，規模為史上第 3。與此同時，私人客戶在債券的配置來到近 10 年的高點。
資產轉向債券部門，美國 10 年期國債殖利率由年初的 2.38％，上漲至目前的 2.83％，一度直衝 3％的門檻，並創下 2011 年 5 月以來新高。相較之下，標準普爾 500 指數的股息率為 1.82％，甚至低於兩年期美債的 2.52％殖利率。
道富銀行 (State Street) SPDR 美洲研究主管 Matthew Bartolini 指出，這是兩年期國債殖利率在金融危機之後，首度超過標普的股息收益率。
Bartolini 指出，波動性加劇和牛市老化，加上投資人突然間找不到替代方案，讓投資人轉向保守甚至無風險投資的競爭。另一個謹慎的信號，是殖利率曲線扁平化，一旦長短天期殖利率倒掛，可能是衰退的可靠預測訊號。
科技股仍是亮點
當前還能獲得投資人追捧的資產，可能是美股科技股。根據美國銀行的數據，科技股今年以來仍有 190 億美元的資金流入，相較之下，其他產業為 90 億美元的資金流出。
FAANG 股票，包括 Facebook 、Apple 、Amazon、Netflix 與 Google 母公司 Alphabet，今年以來仍有優異漲勢。特別是 Netflix 上漲了一倍以上，而亞馬遜也有 45% 的漲幅。
但另一方面，漲多可能是一個風險信號。此外，科技股的高成長，可能有助支撐整體市場，但獲利集中在少數公司，也會讓交易變得更為脆弱。
整體來看，「增長」與「風險」可能是美股下半年兩大關鍵主題。