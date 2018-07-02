Panasonic考慮擴大投資特斯拉汽車電池工廠

在特斯拉 (TSLA-US) 已達到每週生產 5000 輛 Model 3 的目標後，該公司的電池合作夥伴 Panasonic(6752-JP) 在週一 (2 日) 表示，如果特斯拉要求，Panasonic 將考慮進一步投資特斯拉公司的汽車電池工廠 Gigafactory。

Panasonic 為與特斯拉共同運營的汽車電池工廠的投資將超過 16 億美元。

Panasonic 對 Gigafactory 的初始投資幾乎完成，Panasonic 尚未就是否進一步投資作出任何承諾。

「如果向我們提出需求的話，我們當然會考慮追加投資，」Panasoni 總監 Yoshio Ito 在會議上說。

特斯拉在內華達州的 Gigafactory 是 Model 3 生產的命脈，因為其電池組和動力傳動系統是在該工廠生產的。到目前為止，大規模的工廠建設已經完成，但有跡象表明，特斯拉仍在從歐洲運輸機器人和設備到美國。

據外媒報導，來自德國 Tesla grohmann automation 的機器人被安裝在 Gigafactory 上，使該公司能夠解決 Model 3 電池模組生產線中的生產瓶頸問題。

從去年 7 月開始的 Model 3 生產受到一系列問題的困擾，包括在電池生產中過度依賴自動化而造成瓶頸。

Panasonic 目前是特斯拉電動汽車和儲能產品的獨家電池供應商。 在上週舉行的股東大會上，伊藤指出，Model 3 的加速生產已經導致電池短缺。

與此同時，特斯拉大量運用現金來加強生產裝配線，還有 Model Y 跨界越野車等專案。

流動資金方面，在其最新季報中顯示，已經從三個月前的負 2.77 億美元擴大至負 10 億美元，不包括其太陽能業務的花費。

馬斯克曾表示，特斯拉不需要在 2018 年尋求資金，但華爾街分析師預計今年會有資金上漲。