川普慌不慌？期中選舉當前 對沖基金對民主黨的資助十年來首超共和黨

無論是大張旗鼓地四處開打貿易戰，亦或是考慮進一步減稅，都被外界視為川普及其共和黨為中期選舉所做的努力。然而，此時那些斥重金資助選舉的對沖基金大佬們將更多的錢捐給了民主黨。

中期選舉將於 11 月 6 日舉行。鑒於 2010 年執政黨民主黨落敗從而出現了國會「兩院分治」局面的教訓，這次選舉川普和共和黨都不敢掉以輕心。否則，共和黨將丟掉目前在參眾兩院的優勢地位。

就在這樣一個關鍵時期，左翼美國對沖基金大佬們加大了對政治的資金貢獻，而支持右翼共和黨的對沖基金管理者們則沒有增加政治捐助。這使得民主黨獲得的政治獻金數額超過了共和黨。這種情況還是十年來首次出現。

英國《金融時報》稱，這種政治獻金上的變化主要是由長期支持民主黨的對沖基金大佬們所推動的，包括索羅斯（George Soros）、文藝復興基金（Renaissance Technologies）的 Jim Simons 、Paloma Partners 的 Donald Sussman。

根據 Center for Responsive Politics 統計的數據，今年以來，出手最豪爽的政治獻金捐獻者是 Paloma Partners 的 Donald Sussman，規模達到 1630 萬美元。緊隨其後的是索羅斯，這位長期以來據信活躍在全球政界及政治事件背後的資助者今年給民主黨捐了 1040 萬美元。

與上一次非總統大選的選舉（2014 年中期選舉）相比，上述兩位今年捐獻的政治獻金規模全都翻了一倍。這份統計只針對對沖基金知名人物，並非涵蓋所有基金。

經營對沖基金的名流們大手筆出錢資助政黨、政治人物及政治活動等由來已久。Donald Sussman 在 2016 年希拉里競逐總統捐了超過 2000 萬美元。索羅斯則於 30 多年前創立了開放社會基金會，去年年底他將 180 億美元轉移給了該組織。

文藝復興創始人 Jim Simons 多年來都是民主黨的主要贊助人。去年冬天，由於擔心公司聯席 CEO Robert Mercer 支持前川普首席戰略顧問班農領導的知名極右翼媒體 Breitbart News 會影響公司士氣，Jim Simons 敦促 Mercer 辭職。

文藝復興公司對兩黨都有捐助，今年他們對民主黨的政治捐款略高於對共和黨的捐款，主要是 Robert Mercer 起到的平衡作用。而 Jim Simons 本人則通過其家族基金歐幾里得資本（Euclidean Capital）向民主黨額外捐贈了 530 萬美元。

除了對沖基金之外，美國金融界知名人物、彭博社創辦人、前紐約市市長邁克爾 • 布隆伯格（Michael Bloomberg）也是民主黨的大金主之一。據《紐約時報》報導，布隆伯格的捐款金額高達至少 8000 萬美元，大部分用於支持民主黨候選人。

此時，民主黨正試圖重奪參眾兩院的控制權，他們希望在 11 月恢復對國會的控制權，並尋求遏制川普的總統權力。

然而，就目前局勢來看，民主黨還需要更加努力。華爾街見聞此前文章稱，高盛在分析中期選舉的近況之後認為，民主黨在選舉中的領先優勢正在減少，兩黨將更加勢均力敵。

美國媒體 Axios 稱，川普政府起草了一項名為《美國公平和互惠關稅法》的法案，它將允許白宮在未經國會同意的情況下單方面提高關稅。如果該法案生效，意味著川普權力擴大，美國將放棄 WTO 的規則，實質上等同於退出該組織。