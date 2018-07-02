華爾街日報調查：本輪美國經濟擴張期2020年告終

《華爾街日報》近日發布的一項經濟學家調查顯示，由於聯準會為避免美國經濟過熱而大幅收緊貨幣政策，美國本輪經濟擴張很可能在 2020 年結束。

當前，始於 2009 年中的美國的經濟復甦已經持續了九年時間，是美國曆史上持續時間第二長的經濟擴張期。

調查顯示，約 59% 的私營領域經濟學家認為目前的經濟擴張期很可能會在 2020 年結束，另外 22% 的經濟學家認為會在 2021 年結束，還有少數人預測會在明年、2022 年或者更晚的時候結束。

至於最可能導致美國下一輪經濟衰退的原因，62% 的經濟學家認為是聯準會收緊政策所致，其他列出的原因包括金融危機、資產泡沫破滅、財政危機以及國際貿易爭端。

根據調查得到的大部分意見，美國經濟衰退並非迫在眉睫，但擴張期也不會一直持續下去，下一次經濟衰退可能會伴隨著 2020 年總統競選到來。

調查顯示，經濟學家們認為短期來看美國經濟還將保持穩定狀態：經濟學家平均預期今年第第四季美國 GDP 將年增率增長 2.9%，高於 2017 年的 2.6%。目前 3.9% 的失業率到今年年底還將降至 3.7%，到 2019 年中將進一步降至 3.6%。但是隨著下一屆總統選舉的到來，經濟學家預計，隨著聯準會聯邦基金利率將升息至 3％，美國失業率將屆時小幅上升。

不過，一個積極的方面是，經濟學家認為美國低迷的勞動生產率將在未來幾年有所回升，預期將在未來五年達到 1.5% 的平均年增長率，由於「更多的資本投資應該將有助於重振生產率」。而在 2007 年至 2017 年的過去十年裡，據美國勞工部，美國勞動生產率每年的平均增幅只有 1.2%，這一疲軟的增長是美國經濟的一大隱憂。

更令人振奮的是，認為生產率增長超越預期的可能性要比令人失望的可能性更大的經濟學家達到 71% 之多。