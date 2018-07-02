上半年A股領跌全球 外資湧入中國股市

在金融監管趨嚴、信用收縮的大背景下，A股市場艱難走完2018年上半場。WIND統計數據顯示，上半年119個交易日中，上證綜指、深證成指、中小板指和創業板指分别累計下跌13.90%、15.04%、14.26%和8.33%，在全球主要市場中處於墊底位置。截至6月29日收盤，滬深兩市總市值為55.95萬億元，較2017年底的63.19萬億元縮水7.24萬億元。市場成交方面，日均成交金額為4385.83億元，5月以來呈現明顯萎縮態勢。

按行業來看，上半年，兩市僅休閑服務(8.98%)、醫藥生物(3.11%)和食品飲料(0.14%)三個行業指數上漲，其餘25個行業指數均呈現不同程度的下跌。個股方面，出現嚴重的兩極分化。WIND統計數據顯示，3528隻個股中，共有2930隻出現下跌，佔比為83%。其中，跌幅在20%以上的有1774隻，跌幅在30%以上的有883隻，跌幅在40%以上的有325隻，跌幅在50%以上的有117隻。

市場的估值結構也出現較大變化。來自交易所的數據顯示，目前滬市上市公司的平均市盈率為14.06倍，深市主板、中小板和創業板的平均市盈率分别為17.12倍、29.4倍和39.99倍。截至上半年底，滬深兩市小市值股票數量大幅增加，其中，市值小於50億元的達到1737隻，佔比近一半，市值小於30億元的達到848隻。截至上半年底，兩市破淨股(PB低於1倍)的數量已經達到211隻，超過歷史上最重要的幾個低點，甚至包括2013年、2008年和2005年的大底部。

股權融資規模整體受到抑製。上半年，A股市場共有63家公司首發上市，籌資總額為922.87億元，IPO數量和籌資額同比分别減少74%和26%。上半年，發審委共計審核首發公司112家次，其中58家企業順利過會，過會率僅為51.79%，上會數量和過會率均創近年來歷史新低。再融資方面，上半年A股市場共計實施定向增發142起，募集資金共計3317.18億元，較2017年上半年的227起、4120.67億元分别降低37%和19%。

隨著A股市場納入MSCI，今年上半年，外資大量流入A股。WIND統計數據顯示，今年以來滬港通累計淨流入資金854.79億元，深港通累計淨流入資金747.06億元。

來源： 經濟參考報

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