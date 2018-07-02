個稅法草案公開徵集意見 教育或享受最強紅利

全國人大6月29日公布了《中華人民共和國個人所得稅法修正案(草案)》全文，併向社會公開徵集意見，徵求意見截止日期為7月28日。

徵求意見中明確了稅率區間，個稅起徵提高到5000元。徵求意見中首次提出的增加子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金等專項附加扣除或成為其中最大看點。

據有關教育産業信息數據統計，綜合國家學前教育財政支出、家庭幼教消費及社會投入等三個部分，預計2018年幼教行業市場規模將突破5209億元，到2020年幼教行業整體規模將達萬億元。

目前，幼教與資本正在積極融合，隨著民促法修法完成，幼教資産證券化的途徑將會增多，隨著二胎政策的人口紅利逐漸顯現，幼教行業將迎來歷史性的發展良機。

A股中，威創股份(002308-CN)旗下金色搖籃是以嬰幼園業務為主，延伸涵蓋0-3歲早教業務，中小學品牌加盟業務等;勤上股份(002638-CN)2016年11月公司收購柳州小紅帽教育不低於80%的股權。小紅帽教育擁有75家直營園及33家託管及加盟園。公司將在未來三年持續向小紅帽提供資金支持，額度不低於3億元，用於幼兒園的新建或收購。小紅帽教育承諾2017-2019年復合增速不低於15%，合計新增幼兒園數量數量不低於60家;正元智慧(300645-CN)基於現有增值服務平台運營經驗拓展在線教育業務，自主研發在線教育平台“ 學堂里”已上線運營。

來源：證券時報網

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