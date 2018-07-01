欠稅大戶名單出爐環亞飯店、黃任中之子名列第1

財政部今（1）日公告重大欠稅名單，名列個人欠稅大戶第 1 名的是黃任中之子黃若谷，積欠遺產稅 18.76 億元，黃任中家族合計欠稅 51.3 億元，成為全台最會欠稅的家族；企業部分，前 4 名欠稅金額都在 10 億元以上，第 1 名則由環亞大飯店蟬聯欠稅大戶第 1 名，營業稅、營所稅、房屋稅及地價稅，一共欠 24.37 億元。

財政部每年 7 月 1 日都會就個人累計欠稅超過 1 千萬元、營利事業累計欠稅超過 5 千萬元的確定案件辦理公告，公布欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額及欠稅人地址等。

今日公告的 107 年度重大欠稅案件中，個人前 20 大方面，黃任中兒子黃若谷，積欠遺產稅 18.76 億元名列第 1 名，第 2 名則是已故的黃任中，積欠綜合所得稅 18.70 億元，黃任中的姊姊夏黃新平也欠了 12.24 億元的綜所稅，排名第 4，整個黃任中家族欠稅金額高達 51.3 億元。

營利事業所得稅方面，環亞大飯店蟬聯第 1 名，營業稅、營所稅、房屋稅及地價稅共欠 24.37 億元，第 2 名是博達科技，積欠營業、營所稅 11.70 億元，第 3 名則是松竹皇宮大酒店，積欠營業、營所稅 11.29 億元，第 4 名則是紅頂酒家，營業、營所稅 10.65 億元稅金未繳。

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