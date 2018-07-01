中國SM反傾銷終裁出爐 SM利差空間將較H1下修

中國商務部日前公告對台灣、美國與韓國進口的 SM(苯乙烯) 反傾銷終判結果，下調台灣與南韓業者稅率、上調美國業者稅率，法人認為，今年上半年受到 SM 新增產能不足、下游需求穩健與反傾銷稅提高中國進口成本等因素下，支撐 SM 供需緊俏，預期在此次反傾銷終裁出爐後，SM 價格與成本同步下降，也將帶動 SM 利差出現一次性下修。

中國國內目前 SM 年產能約 500 萬噸，每年還會至國外進口 300 萬噸，對 SM 的年需求合計約為 800 萬噸，需求遠大於內需供給，且在 2 月 SM 反傾銷初步裁定後，進口量銳減，加上第 2 季中國 SM 廠共約 108 萬噸產能歲修，市場供應量減少。

在中國 SM 供給不足下，即使 2 月中國官方公佈反傾銷初裁，法人指出，1 月至 3 月中國仍自台、韓與美國進口 24.5 萬噸的 SM，進口貨源價格也成功反映反傾銷稅成本，推動今年上半年 SM 利差空間擴增，較去年下半年大幅成長。

不過，法人認為，在反傾銷稅終判出爐後，台廠與韓廠反傾銷稅成本將降低，SM 價格與成本同步下降下，也將帶動 SM 利差出現一次性下修。

據了解，國內 SM 廠中僅台化出貨 SM 供應其位於中國的寧波廠自用，而國喬 (1312-TW) 與台苯 (1310-TW) 則以內銷為主。