〈長榮航直飛清邁〉擴大新南向布局 往返泰北旅客省去一半時間

長榮航空 (2618-TW) 今 (1) 日首航台北 - 清邁直飛航線，以早去午回的優異時間帶擴大布局泰國旅遊市場，此航線開出後，長榮航每周將有 35 班飛往泰國，而就整體東南亞市場來看，每周共有 128 班飛往東南亞 11 個城市，正全面搶攻新南向帶動的雙向商機，並藉此強化台灣中轉樞紐的競爭力。

清邁是位於泰北的泰國第 2 大城，被旅遊媒體 Travel+Leisure 評選為 2017 年亞洲最佳旅遊城市的第 1 名、全球最佳旅遊城市的第 3 名，並名列旅遊網站 TripAdvisor 票選世界 25 大最佳旅遊地，此次長榮航開航清邁後，比起過去國內旅客必須轉機前往，要節省超過一半的交通時間。

長榮航總經理孫嘉明表示，長榮航正持續拓展東南亞航網，目前飛航東南亞共 11 個城市，每周共有 128 班。

長榮航台北 - 清邁航線每日飛航 1 班，採用 A321-200 機型，機上配置有 8 個商務艙、176 個經濟艙，共 184 個座位數。

泰國觀光局台北辦事處為慶賀台北 - 清邁直飛航線的開闢，安排泰國傳統舞蹈表演剪綵儀式開場，長榮航則準備泰國知名香氛品牌 HARNN 的「東方之旅香氛蠟燭 - 清邁」致贈首航班旅客。

為慶賀台北 - 清邁開航，長榮航推出開航特惠價，官網購買來回機票最低 7469 元起 (未稅)，並與旅遊業者合作推出團體旅遊最低售價為 22100 元起 (含稅)。