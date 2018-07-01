〈名師解盤〉月K慣性不會連2黑 外資放暑假看內資表演

台股上周因國際因素干擾，外資連賣電子權值股多日，指數連跌 5 日並破 10900 點關卡，不過在內資撐盤、集團股作帳氣勢反撲下，上半年最後一個交易日跌深反彈，收復年線，累計單周下跌 62.37 點，跌幅 0.57%。展望本周，法人表示，以近 30 個月月 K 線來看，不會連 2 黑，估計台股將於年線之上震盪整理，但外資放暑假，預期將以內資盤為主。

日盛投顧總經理李秀利表示，繼今 (2018) 年 2 月、4 月跌破年線後，6 月是第 3 次破年線，但觀察前兩次破年線之後，均因美股反彈、外資轉賣為買，推升台股彈升力道，因此，接下來若國際股市表現好，且內資也不撤退的話，仍值得期待 7 月份股市行情。

若進一步觀察月 K 線，李秀利表示，統計自 2016 年 1 月至今 (2018) 年 6 月，30 個月當中，月 K 線呈現一個慣性，即月 K 線不會連續兩個月收黑，一個月修正就夠了，因此 5 月收紅、6 月收黑，不用太過悲觀，7 月進入美國超級財報，估台股上市櫃公司營收也不差，可以正面期待 7 月份的行情。

根據法人統計，一年 12 個月當中，7 月、8 月外資買超機率相對較低，即為俗稱的「外資放暑假」。李秀利表示，7、8 月的資金重點，還是在內資，接下來要持續內資態度、美股趨勢。

展望本周，市場觀望 7 月 6 日觀望美中貿易關稅動向不確定性，加上美國公告就業數據等因素干擾，10400 點至 10600 點將會是重要支撐，再往下的空間有限，且下半年不易再破今年最低點 10189 點，只是往上能不能突破高點 11270 點，仍有待觀察。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，技術面來看，6 月受到美元強勢，新興市場股匯雙殺，包括馬來西亞、越南、陸股等均跌破年線，在此狀況下，台股 6 月僅跌 62 點，顯示台股在高檔震盪整理格局中，表現仍相對強勢，且即便盤中曾跌破年線，但均在買盤增溫下，重新拉回年線之上。

整體來看，蕭乾祥表示，雖然市場擔憂美中貿易戰等變數，但多頭尚未結束，包括全球經濟持續擴張、美國升息還沒到達高峰，台股和美股連動性高，認為台股多頭也尚未結束，估計本周將於年線之上做震盪整理，不排除下半年突破 11270 的高點。

資金面部分，本周資金還是會集中於中小型類股，在貿易戰變數和新台幣波動，資金還未正常回流的狀況下，流向大型權值股的機率低，估指數將於 10700 至 10900 點間震盪，且以內資盤為主。

如果投資人如果仍看好台股後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指凱基 7A 購 02 (077491-TW)、臺股指康和 7A 購 08 (074630-TW)、臺股指凱基 7C 購 07 (081376-TW) 等。

台股相關權證。資料來源：鉅亨網整理。

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