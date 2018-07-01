〈觀察〉 太陽能市況低迷需求急凍 台廠減產求變以挺過重整期

受到中國 531 新政影響，本就在中國產能供過於求的市況衝擊下，產業表現疲弱不振的國內太陽能廠，處境更加險峻。為因應 531 新政帶來的需求急凍，國內不少廠商相繼減產，或採取其他策略突圍，盼能在市況慘澹之際，殺出一條血路。

太陽能電池廠茂迪 (6244-TW) 日前傳出暫停長晶產線，為國內太陽能市場投下一顆震撼彈。受到供應鏈產品價格下跌影響，長晶價格跌破現金成本，使產能利用率驟減，茂迪為減少虧損，繼去年 10 月宣布永久停止矽晶圓砂漿切片產線後，不得不暫停長晶產線。

太陽能矽晶圓廠中美晶 (5483-TW) 要將產品銷售策略做更多垂直整合，以自帶電廠方式向下游走，已暫時將矽晶圓相關人力轉調至半導體業務工作，目前產能利用率不到 5 成，總經理徐秀蘭也坦言，下半年最重要的功課，便是思考中美晶未來走向與新產品策略佈局，也將積極發展中美晶的第三隻腳。

除中美晶外，太陽能矽晶片廠綠能 (3519-TW) 也做減產因應，目前產能利用率降至 5 成以下，並與上游多晶矽廠商協商，第 3 季起將取得較有競爭力的多晶矽材料，7 月起產能利用率可望回到 7 成水準。

為在太陽能市況不佳的產業環境中拚博，綠能已擬定 3 項策略，下半年計畫將長晶到切片加工段導入自動化，並積極以輕量化模組搶攻應用市場，也要由 65 微米鑽石線切割技術跨入 50 微米，甚至可能與其他台廠合作，組成鑽石切割矽晶片大聯盟。

太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 除本業太陽能導電漿外，旗下還包括持股 100%、負責太陽能電站業務的禾迅綠電，持股 50.39%、負責電動車材料與儲能業務的芯和能源，以及持股 37.14%、被譽為旗下小金雞的碩鑽等轉投資業務。

此外，碩禾今年也將投入研發矽碳負極材料研究，透過多角化經營分散風險，但原先預計今年積極擴產的碩鑽，受到中國政策影響，也將維持目前 35 條的產線規模。

當中國政府取消原先對太陽能產業的補貼，台廠與陸廠等同站回同一立足點競爭。業者認為，中國 531 新政將加速產業趕底，今年將是太陽能產業的洗牌年，體質不佳或競爭力較差的廠商，可能因此遭到淘汰，而國內大廠也只能積極求變，以挺過這波產業重整期。

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