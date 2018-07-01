〈觀察〉金融整併鬆綁 公公併擬列考量 公股行庫興趣缺缺

金管會積極推動金融整併，除了降低首次投資持股，更放寬資本計提優惠，不過排除公公併、公民併，受到外界關注，據悉，考量公股競爭力問題，財金部會中長期不排除公股金融機構整併，針對此事，不少公股行庫高層均搖頭表示，今年經營策略不以併購為主要考量，要先聚焦在內部調整體質和強化法遵上。

金融整併是近期金融業熱門話題，由於金管會公布的金融整併原則中，排除公公併，外界擔憂若民營機構持續擴大版圖，公股行庫將面臨競爭力的問題，而據了解，目前財金部會已有共識，未來不排除進一步推動公股金融機構整併。

對於公公併議題，財政部長許虞哲也曾公開表態，不會主動推動，將由各家公股行庫自行評估，至於面對併購的議題，多家公股行庫董事長紛紛搖頭表示，今年沒有併購計畫，原因在於仍有強化法遵的壓力，以及積極調整內部的組織文化，普遍抱持著「先調整體質，再擴大規模」的看法。

兆豐金兼兆豐銀董事長張兆順就表示，遭到美國重罰，短期內不能增設分行，因此，今年重點持續聚焦在建立法遵文化，另兆豐銀今年也積極進行組織改造，聚焦在健全內部制度，強調要先把內部制度健全起來，才會進一步考慮併購的問題。

第一金董事長董瑞斌也說，集團內各子公司尚未發揮綜效，目前最重要的工作並非併購，要強化營運策略，讓各子公司的潛能發揮出來；而他強調，第一銀行是台灣最老的銀行，不可能被併，只會去併別人，至於何時併購，非未來 3、5 年之間要做的事情。

而觀察公股行庫董座對於併購的想法，與麥肯錫台北分公司發布的報告不謀而合，麥肯錫在台灣公股銀行轉型之路的報告中，建議公股銀行應將重點放在提升經營能力上，而非只是做大規模，當體質轉好，併購才有用。根據預估，若 8 大公股行庫成功轉型，每年可提升 214 億至 429 億元的淨收益。

不過，值得思考的是，即便公股行庫調整體質，並成功轉型提升淨收益，但民營機構同樣試圖透過併購擴大版圖的方式，來提高市占率和經營效率，雙方朝各自策略發展、力求成長的同時，具體成效將為何，外界都睜大眼睛在看。

但可確定的是，台灣金融整併方式是受到肯定的，以各國人口數和分行數做比較，目前台灣逾 3400 家分行，確實太多了。

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