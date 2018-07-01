毅嘉6月營收5.73億月減10% 全年營運可望逐季增

毅嘉 (2402-TW) 今 (1) 日公布 6 月合併營收 5.73 億元，月減 10%，年減 9%，主要是受 6 月下旬蘇州廠區因環保議題停工整改的影響；合計第 2 季集團合併營收 17.9 億元，季增 12%，年增 2%；毅嘉強調，未來在蘇州廠復工暫時性因素排除後，出貨動能將復甦反應，整體營運將回歸逐季攀升的成長動能；上周五暫停交易，預計明 (2) 日恢復正常交易。

毅嘉結算 6 月營收中，軟板產品為 4.23 億元，機構整合元件產品為 1.56 億元，受 6 月下旬蘇州廠區因環保議題停工整改影響，單月營收減少，毅嘉表示，正與當地主管機關積極溝通，期望能盡速完成復工申請，預計在暫時性影響排除後，出貨動能將復甦反應；累計前 6 月合併營收 33.83 億元，年增 5%。

毅嘉上周五暫停交易，總經理孫永祥召開重大訊息說明記者會，說明 6 月 28 日蘇州廠無預警全面停工事宜，目前正積極與蘇州環保局溝通，盡速完成復工申請，相關產能已調度台灣廠支援，預估約影響 6 月蘇州廠原銷售預算金額 10%，7 月情況還要看實際天數決定，依據責令停產整治決定書初步評估，可能在 7 月 9-16 日期間完成復工。

孫永祥坦言，蘇州廠因環保議題造成停工的確有管理上的疏失， 6、7 月營收有影響，不過並未掉單，只是訂單往後遞延，對全年營運沒有影響，今年仍看好可望逐季增溫。

毅嘉今年第 1 季受傳統淡季影響，單季自結合併營收 15.93 億元，季減 17.58%，年增 8%，營業損失 0.74 億元，因美元部位大幅貶值，匯兌損失約 0.61 億元，稅前虧損失 1.24 億元，稅後虧損 1.08 億元，每股虧損 0.35 元；自結 4 月稅前盈餘 1800 萬元，本期淨利 1600 萬元，每股純益 0.05 元。

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